Estos son los cruces de los octavos de final de la Copa del Rey de 2026
Albacete-Real Madrid, Racing-Barcelona y Deportivo-Atlético destacan dentro de los ocho emparejamientos.
El Betis se medirá al Elche en La Cartuja en octavos de final de la Copa del Rey
El Real Madrid se enfrentará al Albacete, el Barcelona jugará contra el Racing de Santander y el Atlético de Madrid se medirá al Deportivo de La Coruña, los tres de Primera División como visitantes, en los octavos de final de la Copa del Rey a único partido, que se disputarán los próximos 13, 14 y 15 de enero.
En los otros cinco emparejamientos, el Athletic Club visitará a la Cultural Leonesa, el Valencia se desplazará a Burgos, el Betis recibirá al Elche, la Real Sociedad jugará en su casa contra Osasuna y el Alavés se medirá en su campo con el Rayo Vallecano.
Partidos de octavos de final:
Deportivo de La Coruña–Atlético de Madrid
Racing de Santander-Barcelona
Albacete-Real Madrid
Cultural Leonesa-Athletic Club
Burgos-Valencia
Betis-Elche
Real Sociedad-Osasuna
Alavés-Rayo Vallecano.
