Alineación probable del Betis ante el Oviedo: tres ausencias clave

Manuel Pellegrini afrontara ya este viernes la última sesión de entrenamiento previa al viaje a tierras asturianas para tratar de darle tres puntos importantísimos a los aficionados del Betis en esa carrera con el Espanyol por recuperar la quinta plaza de la tabla clasificatoria. Será un choque muy competido, ya que el conjunto del norte de España se la juega siendo último clasificado con 12 puntos en la clasificación. Es importante, por tanto, que el chileno saque el mejor once posible este sábado a la hora del almuerzo, en el que no podrá contar con tres futbolistas al menos.

Isco, Amrabat y Abde. El primero por lesión y los otros dos por seguir concentrados con la Selección de Marruecos en la Copa de África. A ellos se puede sumar Cédric Bakambu si el cuerpo médico y el propio Pellegrini consideran que necesita descanso después de su participación en la Copa de África con RD del Congo.

Diario de Sevilla

Dudas en la portería del Betis

Después de la goleada del Real Madrid a los béticos el pasado fin de semana, una de las principales dudas en el equipo bético está en la portería. Álvaro Valles encajó cinco goles y podría ser objeto de reemplazo en favor de un Pau López que con la lesión perdió su sitio en los equipos iniciales. Otro futbolista que podría regresar a la titularidad es Héctor Bellerín, que reemplazó en el Bernabéu a Ángel Ortiz y sumó minutos después de la lesión. Valentín Gómez apunta a volver al once, y es probable que Diego Llorente aparezca para reemplazar a uno de los dos centrales.

Delante, lo normal es que Marc Roca sea el futbolista de corte defensivo junto a un organizados como Pablo Fornals y que aparezca la oportunidad perfecta para darle minutos desde el inicio a Giovani Lo Celso. Rodrigo Riquelme y Antony apuntan a estar en los costados flanqueando a un Cucho Hernández que quiere seguir aumentando sus cifras goleadoras.