Azzedine Ounahi, una opción más para el Betis supeditada a las salidas

SEVILLA/Los días pasan y se van arrancando hojas del calendario en este mes de julio que ya da sus últimos coletazos. El mercado de fichajes también avanza, y con el Betis ya de gira por Estados Unidos en su segundo stage, siguen apareciendo nombres vinculados al conjunto de las trece barras. En este caso hay que hablar del centrocampista Azzedine Ounahi. Nacido en Casablanca, con 30 partidos como internacional marroquí, 1,82 metros de altura y 24 años, ha sido colocado desde Francia como uno de los principales objetivos de la secretaría técnica verdiblanca comandada por Manu Fajardo.

Actualmente tiene contrato con el Olympique de Marsella hasta el año 2027. En su día, pagaron ocho millones de euros y dos más en variables al Angers para hacerse con uno de los futbolistas que mejor rendimiento dieron con el combinado norteafricano en el Mundial de Qatar 2022. De hecho, en esa misma ventana de traspasos, el futbolista fue tanteado por el FC Barcelona para incorporarlo a la disciplina blaugrana antes de que se diese el movimiento dentro de la Ligue 1. La información que viene publicando el periodista especializado en fútbol marroquí @Z_hakos, es que tanto el Bayer Leverkusen como el Betis habrían realizado una oferta por el futbolista.

Una operación lógica en la tipología de mercado

La situación económica del conjunto bético no es la mejor de toda LaLiga. La tipología de futbolista por el que se está apostando ha quedado totalmente clara: jugadores libres, oportunidades de mercado, jugadores cedidos con opción de compra o pagos por un cierto porcentaje de los derechos de los jugadores. Todo supeditado al tipo de jugador y la proyección que pueda llegar a tener. Ricardo Rodríguez está sonando muy fuerte para vestir de verdiblanco y es un jugador libre, Adrián San Miguel también llegó tras no renovar con el Liverpool, Iker Losada ha sido una oportunidad de mercado que ha llegado por un montante económico muy bajo para las prestaciones que ha dado en LaLiga Hypermotion y Llorente junto a Perraud no han supuesto un desembolso astronómico.

En este caso, tal y como apuntan desde el país galo, desde el Benito Villamarín habrían ofrecido a les olympiens una cesión con opción de compra. Una propuesta que no ha sido respondida, de momento, por el Olympique.

William Carvalho intenta llevarse un balón ante Bulat y Perkovic. / José Manuel Vidal | Efe

El centro del campo, cerrado a falta de salidas

Tal y como expuso Manu Fajardo en la presentación de Adrián San Miguel, el centro del campo del conjunto heliopolitano está totalmente cerrado a día de hoy y no existen previsiones de hacer ninguna incorporación a corto plazo. Olvidándose ya de cara a la prensa de Guido Rodríguez, se ha acometido el fichaje de Marc Roca para dejar esa posición bien cubierta junto a Johnny Cardoso. También se cuenta en plantilla con dos futbolistas de un perfil más técnico, como Altimira y William Carvalho. Por lo tanto, si no se producen salidas en esta parcela del equipo, ni Ounahi ni ningún otro jugador de los que están en la lista de la diracción deportiva podrán llegar.

Eso sí, por perfil, todas las miradas se dirigen al luso. Carvalho es un futbolista que siempre ha sido del agrado de Pellegrini, pero esa confianza se ha ido reduciendo a base de mal rendimiento. En el caso del marroquí, el perfil es bastante parecido al portugués y su incorporación dependería en gran parte de la salida de este. Buen trato de balón, capacidad para regatear, clase, llegada a campo rival, polivalencia... Un profesional que encajaría a la perfección acompañando al pivote defensivo.