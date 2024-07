Manu Fajardo descarta la vuelta de Guido Rodríguez al Betis en este momento

Sevilla/El Betis está en el mercado de forma intensa. Faltan fichajes por hacer, jugadores por salir y una planificación que rematar, ya que la idea es contar "con dos jugadores en cada posición", según dijo Manu Fajardo, director deportivo del Betis, en la presentación de Adrián. Y en esa idea que tiene en su cabeza no entra Guido Rodrígurez, que sigue sin equipo pese a finalizar contrato con el conjunto verdiblanco el 30 de junio. Con el argentino, dijo, "a día de hoy hay una relación magnifica pero en nuestra planificaciónmás inmediata no se contempla ahora mismo incorporar a ningún medio centro", descartando así la vuelta del futbolista, al menos a corto plazo.

El dirigente fue menos preciso a la hora de hablar sobre los refuerzos para la delantera tras la salida de Borja Iglesias y la venta de Willian José: "Trabajamos en distintos escenarios buscando a jugadores que tengan el nivel y no nos cerramos a nada. El mercado nos dará nuestro lugar, pero no definimos ningún perfil concreto ahora", manifestó Fajardo, que aseguró que la idea es "tener un par de jugadores por posición" al ser cuestionado por ellateral izquierdo: " Estamos contentos con los canteranos que juegan en esa posición, pero esperamos hacer alguna incorporación a medio plazo", matizó.

Asimismo negó que haya oferta en firme alguna por Rodri de ningún club, abriendo las puertas para que cuando "sus agentes tengan alguna serán atendidos" y pasando de puntillas por los rumores que vinculan al Betis a James Rodríguez: "Es un gran futbolista de una gran trayectoria y acostumbrado a competir en grandes equipos, pero no hay nada con él".

Además, sostuvo que Isco sigue trabajando para volver lo antes posible "con sus dobles sesiones y todo sigue según lo previsto", pero aseguró que "no hay prisas". "Se dan pasos corotos, pero firmes, porque noqueremos recaídas". Por último, afirmó que "Juanmi tiene contrato, se ha incorporado con muchas ganas al trabajo y a día de hoy no hay caso Juanmi".

Haro no habla de Valles

Por su parte, el presidente de la entidad, Ángel Haro, no quiso entrar en pol´ñemicas al ser preguntado por Álvaro Valles, después de las declaraciones de su homólogo de Las Palmas. "Valles tiene contrato en vigor y hay que respetarlo. No puedo entrar en declaraciones de su presidente", indicó el dirigente, que no aclaró nada qué pasará con el Betis Baloncesto, dado que las negociaciones con el Grupo Hereda no acaban de cerrarse: "Tenemos una reunión en breve para decidir qué hacemos con el básket. Queremos que hays baloncesto en Sevilla, pero sin apoyo de administraciones es imposible. Ayudaremos como patrocinadores pero no podemos llevar la carga del baloncesto".

Sobre Adrián Haro resaltó que "no es una presentación más, sino una vuelta a casa y una gran alegría para el Betis". "Se fue hace once años a una liga tan complicada como Inglaterra, pero siempre estuvo cercano al Betis. Su regreso era un anhelo de hace años", aseguró el presidente, quien destacó tres aspectos del guardameta: "Su nivel como portero y persona, que nos ayudará a conseguir los objetivos marcados; su experiencia con grandes jugadores y entrenadores. Y su beticismo, que ha inculcado a sus hijos incluso desde Inglaterra".