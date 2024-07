Betis: Adrián, otra vez de verdiblanco tras "una erasmus de once años"

Sevilla/Después de once años curtiéndose en la Premier, Adrián está de vuelta. “Era el momento”, repitió el portero sevillano en su presentación oficial como jugador del Betis. Un regreso “sin rencores”, agradecido por todo lo vivido y por la confianza depositada en él, que a sus 37 años se siente “en un gran momento físicamente” y que llega “con ganas y ambición de ayudar en todo”.

El portero agradeció primero la presencia en el acto de José Ramón Esnaola, mítico portero del Betis que lo entrenó en sus inicios: “Es una leyenda para el Betis y una referencia para mí. Siempre me acogió con los brazos abiertos. En cierta forma me sentía como su nieto. Crecí en su escuela, la del Gorriti. Agradezco su presencia aquí de corazón”.

No quiso ahondaren las circunstancias de su salida hace más de una década, pero destacó que este Betis es un club “totalmente diferente”. “Me tocó salir en un momento diferente, con otros dirigentes y otra forma de llevar el club. Fue también una oportunidad para mí y han sido 11 temporadas en las que he crecido como futbolista. El Betis ha cambiado en todo. Ha mejorado mucho. En estos días he visto gente que no conocía y edificios que no estaban. Estoy como un niño con zapatos nuevos disfrutando de todo. Pero hay margen de mejora y hay que exigir más. Me han recibido con los brazos abiertos tras 11 años de erasmus. Vengo con ese bagaje y con ganas de aportar toda mi experiencia”, indicó el portero, consciente de que éste era “el momento de volver”. Y eso que tenía sobre la mesa la oferta de renovación del Liverpool: “Han entendido que era una decisión personal y de corazón. Era el momento y lo tenía claro”, repitió.

¿Qué objetivos tiene para esta campaña? “Vengo con la máxima exigencia. Quiero ayudar a los canteranos desde mi experiencia y conseguir cosas con el club. Ese gen ganador que se me ha imprimido en el Liverpool lo quiero trasladar al Betis. Ayudarle en el vestuario y en el campo. Tengo 37 años, pero me siento como un niño. En los parámetros físicos es como cuando tenía 27 años. Tenemos mucha ayuda externa de preparación, alimentación y eso ayuda. Hay que ir con todo a por la Conference, porque es una puerta a Europa, ya que la liga cada vez es más dura. Viendo a los últimos ganadores como el Olympiacos o el West Ham no ceo que haya mucha diferencia con la plantilla del Betis”.

A sus 37 años Adrián no se ve como tercer portero y asegura que llega “sin etiquetas”. “Las etiquetas son para la ropa. Nunca he llevado una etiqueta en ningún equipo. Cuando tenga la oportunidad intentaré aprovechar la oportunidad”.

Finalmente el protagonista destacó la figura de Manuel Pellegrini, con quien vuelve a coincidir: “Ha sido un reencuentro bonito. Salí una temporada antes del West Ham, pero siempre tuvimos una gran relación. Saben cómo trabajo y a él le gustan estos jugadores con experiencia que ayudan en el vestuario”.