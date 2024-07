El Betis entra en la puja por Ricardo Rodríguez

El Betis anda en el mercado tras la pista de varias posiciones que necesita reforzar. Una de ellas es la de lateral izquierdo, en la que las salidas de Abner y Miranda sólo ha sido cubierta con la llegada de Romain Perraud. Se han vinculado varios nombres desde el inicio del verano, antes incluso, aunque ahora mismo todo el interés del club verdiblanco se centra en el internacional suizo Ricardo Rodríguez.

Sin equipo desde el 30 de junio, cuando acabó su contrato con el Torino, el lateral, que podría hacer incluso de central improvisado en caso de necesidad, ha disputado la Eurocopa con Suiza, siendo titular y jugando todos los minutos incluida la prórroga ante Inglaterra, tras la que su selección acabó eliminada en los penaltis.

Cuestionado precisamente por esa posición el director deportivo verdiblanco, Manu Fajardo, dijo durante la presentación de Adrián que aún estando "contentos con los canteranos que juegan en esa posición" en la qentidad esperaban "hacer alguna incorporación a medio plazo". Y es que los primeros nombres que había en la lista se han ido cayendo y la opción de la vuelta de Júnior, en principio, los técnicos no lo ven como opción a estas alturas del mercado.

En principio el interés en el jugador helvético es para cubrir el lateral zurdo, aunque pueda hacer también de central, una posición en la que el objetivo número uno es Soumaila Coulibaly con el que habría ya un principio de acuerdo a falta de cerrar la negociación con el Borussia Dortmund. Ricardo Rodríguez es un jugador con mercado y el Betis no es el único que anda tras él, ya que ha sido una pieza importante esta pasada campaña en el Torino disputando 37 encuentros, 35 de ellos de liga siendo titular indiscutible, y dos de Copa. Cerró el curso en la Serie A con un gol y dos asistencias. Uno de los conjuntos que habrían mostrado el interés es el Inter, según recogía hace unos días el Corriere dello Sport, con el que la entidad heliopolitana tendría difícil competir, aunque lo cierto es que el futuro del futbolista de 31 años sigue abierto y el interés verdiblanco llega en un momento en el que el jugador sigue libre.

"Hubo conversaciones con el director deportivo (Piero Ausilio) hace unas semanas. A Inzaghi le gusta Ricardo, pero no hemos recibido ninguna oferta. Creo que los propietarios están mirando otros perfiles. Recibimos ofertas de Dubái, concretamente de Al-Ain, del Real Betis y clubes turcos. El Olympiacos pidió información, pero las ofertas hasta ahora no han sido lo suficientemente buenas", comentó su agente Masoodi en Inter-news.it.

De madre chilena, Marcela, y padre español, José, Ricardo Rodríguez naió en Zúrich, aunque sus visitas a Galicia son habituales. Pudo jugar con cualquiera de esas tres selecciones, pero se decidió por la suiza, donde es una leyenda que acumula 121 internacionalidades (9 goles). Ha disputado tres Mundiales (2014, 2018 y 2022) y la de Alemania fue también su tercera Eurocopa, en la que fue titular indiscutible jugando todos los minutos.

Su carrera por Europa lo ha llevado desde el Zúrich al Wolfsburgo alemán )cinco temporadas), antes de pasar por Italiaen las filas del Milan (tres campañas) y el Torino desde la 2020-21, con un breve periplo en medio en el PSV. En Turín ha disputado con el Torino 120 (129 en total) encuentros de liga en la Serie A y era el capitán del equipo.