Pellegrini y la ilusión de la Copa: "Está en juego ganar un título, jugar la Supercopa y la Europa League"

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha analizado diferentes cuestiones de la actualidad verdiblanca en la previa del choque de Copa de este miércoles ante el Elche.

Bajas en la Copa

"Son bastantes bajas. Empezamos por Isco, los dos jugadores de la Copa de África y los cuatro con lesiones musculares: Cucho, Bellerín, Junior y Ortiz. Lo de Bellerín no es grave; es muscular. Podría estar dos semanas, pero veremos el informe médico".

Iusión por la Copa

"La Copa es una competición que permite muchas cosas: primero, ganar un título; segundo, jugar la Europa League la próxima temporada; también disputar la Supercopa y seguir estando dentro de los equipos que pelean por un título, lo cual siempre es motivador. Y mucho más para nosotros, que tenemos la final en casa y las semifinales también. Son muchas las razones para ir a por ella sin dejar de lado la Liga".

Pasar de ronda

"No creo que haya algo innegociable. Hay un equipo que tiene que jugar al fútbol de acuerdo con lo que uno hace: ser certero en la recuperación, mostrar seguridad defensiva, ser agresivo en la presión, funcionar colectivamente, tener buena intensidad y buenos rendimientos individuales".

Bakambu y el mercado

"En eso tengo una manera de ser y de pensar. Mientras el plantel esté estructurado con estos jugadores, están considerados para jugar. La realidad es que hoy en día Bakambu y Chimy o Lo Celso son jugadores del plantel y nos tienen que seguir aportando. El futuro lo veremos; lo demás son especulaciones".

29 puntos en la primera vuelta

"En cuanto a la ubicación en la que estamos en Europa, Liga y Copa, me parece muy satisfactorio. A lo mejor la temporada pasada, a esta altura, estábamos peleando en Conference por clasificarnos; en Copa son ida y vuelta, los tres partidos han sido aceptables, y en Liga estamos entre los tres mejores. Mantener regularidad no es fácil cuando se compite en tres torneos. También somos conscientes de que, si no hubiéramos dejado escapar algunos puntos, estaríamos mejor. Hay momentos peores y mejores, pero la sensación es que seguimos creciendo y vamos por el camino correcto".

Isco

"Isco viene todos los días a trabajar con los fisios. Va dentro de los plazos esperados, pero es difícil tener un pronóstico a día de hoy".

Satisfacción por la primera vuelta

"Son estadísticas que están ahí. Lo importante es que al final de la temporada tengamos los puntos necesarios para seguir siendo un equipo competitivo. Estoy satisfecho en el sentido de que estamos dentro de los parámetros matemáticos, seguimos en tres competiciones y tenemos la sensación de que algunos puntos se nos escaparon de más, pero eso es parte del fútbol. Hay que seguir trabajando; vamos por el camino correcto para lograr los objetivos".

Posiciones a reforzar

"Dependerá de quién se vaya y quién no, y de quién pueda venir. Ahora lo importante es estar centrados en el partido de mañana, que para nosotros es una final".

El Elche

"Empatamos ante un equipo que venía recién ascendido y fue muy cuestionado. Tiene una idea muy clara de juego, mucha posesión de balón, seguridad, intensidad en la recuperación y busca la manera de hacer daño en defensa".

Recuperar la alegría

"El incentivo de conseguir logros siempre va a estar al margen de los resultados de la última semana. El fútbol es muy cambiante; lo importante es la madurez. Ganando o perdiendo, el siguiente partido es distinto. Momentos buenos y malos los tienen todos los equipos".

La portería en la Copa

"Adrián es uno de los tres porteros que tenemos, con una trayectoria importante. Entrena menos porque es el tercer portero. Vamos a ver quién juega. Si jugó antes no fue por ser rivales menores, sino por su calidad como portero".

El nivel de Antony

"Antony está siendo determinante. Quizá no tanto por pases o goles mano a mano, pero nos aporta mucho. Queda mucha temporada. Estuvo un tiempo largo sin jugar y estoy seguro de que va a seguir siendo el jugador importante que está siendo ahora. Ha dado asistencias y ha marcado algunos goles".