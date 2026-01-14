Pellegrini apunta al espíritu del equipo como la clave

El Betis lo pasó mal, pero estará en el sorteo de los cuartos de final de la Copa del Rey. Lo hizo con sufrimiento, como ya presumía en la previa Manuel Pellegrini, que cambió la dinámica de los suyos con un tempranero triple cambio a la postre decisivo, porque "una cosa es el once inicial y otra los que entran del banquillo, que tienen la misma responsabilidad aunque jueguen menos", explicó el chileno.

"Dimos por suerte un paso más ante un rival que nos complicó mucho el partido. El Elche tiene mucha posesión en su campo y abre espacios en el campo contrarios. Un córner permitió al rival abrir el marcador, pero reaccionamos bien con los cambios. Tuvimos el control pero sin llegadas, al contrario que con el Oviedo. Nos costó generar. Fue un partido difícil trabajamos bien", resumió el técnico verdiblanco sobre el encuentro, consciente de que "en el primer tiempo ningún equipo llegó a portería de forma clara". "Ellos no tenían apuros por atacar y nosotros la presión por tratar de abrir el marcador", apuntó.

Perola clave de la remontada la tiene clara Pellegrini: "Tuvimos el convencimiento y la entereza de ir a por el partido con el marcador en contra con el espíritu del equipo de no darse nunca por vencido", indicó el Ingeniero, que añadió: "Contra el Oviedo hicimos un partido muy completo y no pudimos ganar. Hay que separar el resultado del funcionamiento. En el primer tiempo contra el Elche nos faltó creatividad y movilidad, pero los partidos duran 90 minutos y el equipo reaccionó para firmar una clasificación que sabíamos que iba a ser muy complicada", manifestó el preparador heliopolitano, que se "alegró mucho por Chimy". "Nunca me refiero a las especulaciones y rumores de los que llegan o se van. Venía jugando en la Copa de forma habitual y me alegro por sus goles. Lo veo entrenar a diario, no como la gente que sólo puede ver en los partidos".

Cuestionado por el juego en los últimos partidos Pellegrini no cree que haya perdido chispa. "Del funcionamiento no tengo la más mínima crítica en el partido contra el Oviedo. Teníamos que tener mucho cuidado ante un rival que tiene mucho la pelota. Como todos, hay momentos mejores y peores, pero seguimos en las tres competiciones. A lo mejor otros equipos están mejor en la Liga, pero están fuera de otras competiciones. Hemos dado un paso más. A ver qué nos depara el sorteo. Hasta en las derrotas feas el equipo demostró que no se entrega nunca y ojalá sigamos en esa senda, porque seguir en otras competiciones es un gran desgaste pese a la cantidad de lesiones", aseguró el entrenador del Betis, que también se refirió a Ruibal: "Juega donde sea, porque es un futbolista de mucha entrega. Tiene velocidad y va a responder siempre donde lo ponga porque lo entrega todo en cualquier puesto, y está dispuesto a jugar donde sea".