Vinícius se dirige al banquillo mientras Arbeloa mira con pesar lo que está sucediendo.
Vinícius se dirige al banquillo mientras Arbeloa mira con pesar lo que está sucediendo. / Francisco Macia | Europa Press

Las fotos del batacazo del Real Madrid de Arbeloa en Albacete

Arbeloa se estrena con un sonoro batacazo (3-2)

El Albacete dio la sorpresa en los octavos de final de la Copa del Rey al eliminar al Real Madrid (3-2) gracias a un gol de Jefté Betancor, en el minuto 95.

Betancor ya adelantó al Albacete en el minuto 82, pero el tanto fue igualado por Gonzalo García en el 91, una anotación que se quedó en nada tras el gol final que elimina al Real Madrid de la Copa del Rey, en el que fue el primer partido de Álvaro Arbeloa como entrenador del conjunto blanco.

