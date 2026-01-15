Talan varios árboles junto a una iglesia de Sevilla para que salga una cofradía

Al menos dos árboles fueron talados el pasado martes en Sevilla para la salida de una cofradía. Ha ocurrido en el barrio de Bellavista, en la parroquia del Sagrado Corazón, donde se ha eliminado un cedro que tenía unos 75 años y un naranjo que había en la calle, sin que se descarten las talas de más árboles. El motivo es la realización de unas obras para agrandar la puerta del templo, para que pueda salir la hermandad del Dulce Nombre de Bellavista. Actualmente, los pasos salen de una carpa aledaña a la parroquia.

El cedro estorbaba para la construcción de esta puerta de gran tamaño. En el expediente de obras presentado ante la Gerencia de Urbanismo se incluye la tala de este árbol, que se describe como de unos cinco metros de altura y de entre 15 y 30 centímetros de diámetro. Otras fuentes apuntan a que la altura era mucho mayor, pues rebasaba la cruz que remata la iglesia. Tiene además un valor sentimental importante para el barrio, pues fue sembrado en los primeros años tras la construcción de la parroquia, cuyas obras se iniciaron en 1942 bajo la dirección del arquitecto Aurelio Gómez Millán, el mismo que hizo la Basílica del Cachorro o la parroquia de Santa Genoveva.

Igualmente, en el expediente que está en manos de Urbanismo figura que no se descartan más talas. El cedro fue talado el martes y su tronco cortado en varios trozos, como puede verse en las imágenes que ilustran esta información, tomadas la mañana del citado día.

En la comunicación que hizo la hermandad antes del inicio de las obras, en ningún momento se hablaba de que iban a talarse los árboles, a pesar de que sí lo habían explicado en la documentación presentada en Urbanismo. En el comunicado que mandó la corporación de vísperas para explicar las obras de la parroquia, lo que figuraba era el trasplante de los árboles. Según la hermandad, los trabajos cuentan con un plazo de ejecución estimado de 45 días, para que la cofradía pueda salir el próximo Viernes de Dolores. Los "trasplantes de las especies arbóreas arbustivas" se harían "garantizando la reorganización de la jardinería existente y su integración con el nuevo trazado de acceso", según consta en el comunicado que envió la hermandad.

La portavoz de Con Podemos-IU en el Consistorio hispalense, Susana Hornillo, lamentó que "estamos ante un nuevo y vergonzoso episodio de tala a la carta en nuestra ciudad". "El Gobierno de José Luis Sanz ha vuelto a demostrar que en Sevilla existen ciudadanos de primera y de segunda: mientras los barrios reclaman sombra y protección frente al calor, el PP activa la maquinaria del arboricidio para satisfacer los deseos de la jerarquía eclesiástica".

"En Bellavista han actuado con la misma nocturnidad y alevosía que vimos con el ficus de San Jacinto, trabajando a hechos consumados para evitar que la vecindad proteja su patrimonio verde. Es inaceptable que los privilegios de la Iglesia y de la industria turística pasen por encima de las políticas de mitigación del cambio climático. Ya va siendo hora de que el Partido Popular tome conciencia de que la sociedad sevillana está cada día más involucrada en la protección del patrimonio verde y no aprueba este tipo de prácticas", apuntó la concejal.

Por su parte, Isabel García, secretaria de la asociación Salvemos el Cortijo de Cuarto, definió lo ocurrido como "una barbaridad" y lamentó que "se prioricen unos intereses privados por encima de la vida, pues un árbol también es vida". "Estamos seguros de que había otras formas de hacerlo sin tener que talar el árbol", expuso esta representante vecinal. La decisión de eliminar los árboles ha provocado una profunda indignación entre los vecinos del barrio.