PP y Vox desatascan el nuevo barrio con más de 700 viviendas junto al cementerio de Sevilla

Desatascado el nuevo barrio en la Bachillera con más de 700 viviendas, el 40% protegida. El gobierno popular y Vox aprobaron hoy en la sesión plenaria un informe que responde a todas las exigencias esgrimidas por la Consejería de Salud, que en un dictamen advertía que no se puede descartar un impacto negativo en la salud de los futuros residentes del barrio enclavado junto al cementerio de San Fernando. Este último documento será remitido a la Junta de Andalucía para que de su visto bueno antes de regresar de nuevo al Pleno.

Durante el debate, el delegado de Urbanismo defendió que este último informe es una parte del "proceso garantista" acerca del proyecto y que supone presentar "aclaraciones solicitadas por la Junta". En paralelo, Juan de la Rosa señaló que el PSOE no presentó objeciones al proyecto cuando lo ideó en 2023. Al respecto, el concejal socialista, Francisco Páez, lamentó que el proyecto actual recoja 280 VPO, frente a las 720 "ideadas inicialmente".

En esta línea, la concejal de Con Podemos-IU, Susana Hornillo, calificó el proyecto como "otro pelotazo" e indicó que la Junta "ha rechazado dos veces el informe por salud". También alertó sobre los efectos para los vecinos de la zona, "una en las que más ha subido el precio de la vivienda en el último año". Por su parte, el concejal de Vox, Gonzalo García Polavieja, criticó el rechazo de la oposición a una petición de la Junta "para aclarar la situación" y expuso que "al Partido Socialista cabría preguntar si esa preocupación por la cercanía al crematorio no la tuvo cuando diseñó este proyecto".

Detalles del proyecto

En los más de 100.000 metros cuadrados que conforman estos suelos sin uso desde hace más de 20 años entre San Jerónimo y Pino Montano se van a desarrollar equipamientos deportivos, educativos y socioculturales, zonas verdes y espacios libres. Este vacío urbano que en el PGOU se diseñó con una calificación industrial-terciaria para oficinas y otros usos complementarios como hoteles o establecimientos comerciales va a quedar configurado como un espacio principalmente residencial en un modelo de alquiler asequible.

Así se desarrollarán 15.000 metros cuadrados para más de 700 viviendas. Junto a ello, se urbanizará el entorno con 45.006 metros cuadrados para espacios libres y zonas verdes; 12.000 metros cuadrados para equipamientos educativos; 4.320 metros cuadrados para equipamiento deportivo y 8.173 metros cuadrados para equipamiento SIPS. El acuerdo que permite este desarrollo urbanístico fue aprobado por unanimidad en septiembre de 2021en la junta de compensación de la que forman parte Emvisesa, el Ayuntamiento de Sevilla, Adif, Beca Inmobiliaria S.A., Canvives S.L., Sareb y Sera.