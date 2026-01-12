Sanz inyectó 1,3 millones en el Palacio de Congresos de Sevilla para evitar la cancelación de eventos

A finales del pasado octubre, la ciudad se desbordó por completo en una jornada en la que se batió el récord de precipitaciones, con 115 litros en 15 horas. Esto provocó, entre otras incidencias, inundaciones en varias zonas del Palacio de Exposiciones y Congresos. Esto obligó a cancelar el Salón del Motor y a aplazar hasta febrero Sevilla de Boda. Entre otros motivos, las intensas lluvias afectaron a los sistemas eléctricos. Para evitar otras cancelaciones, el equipo de José Luis Sanz ha ido realizando a lo largo de 2025 una serie de arreglos imprescindibles para garantizar la seguridad de los eventos.

Desperfectos en la cúpula, problemas de accesibilidad y megafonía obsoleta “suponían un riesgo a corregir” para celebrar actos como la cumbre de la ONU en Fibes a principios del verano del año pasado. En el convenio de colaboración firmado entre el Ayuntamiento de Sevilla y Contursa (Congresos y Turismo de Sevilla) casi coincidiendo con las Campanadas de Fin de Año se argumenta que “el Ayuntamiento es consciente de que el Palacio de Exposiciones y Congresos presenta diversos problemas relacionados con el cumplimiento de normativas en materias como la seguridad o la accesibilidad que dificultan la explotación del recinto y suponen un riesgo a corregir para la celebración de determinados eventos claves que se han desarrollado o se van a desarrollar a lo largo del 2025”. Por ello, se acordó formalizar ese acuerdo para la realización de inversiones en las instalaciones de Fibes, lo que permitiría el correcto funcionamiento y cumplimiento de la normativa para la realización de eventos, “por lo que no se pueden posponer en el tiempo”.

¿Y cuáles fueron esas inversiones? En materia de seguridad estructural, se ha ejecutado el anclaje mecánico de los revestimientos de la cúpula del pabellón 1 de Fibes, eliminando riesgos de desprendimiento en una zona de tránsito intensivo de público, con una inversión de 24.725 euros. Asimismo, se ha renovado la línea de vida de los pabellones 1, 2 y 3, adecuándola a la normativa vigente de seguridad y salud laboral, con un importe de 78.718 euros. En el ámbito de la accesibilidad universal, se ha completado la instalación de dos ascensores en el edificio 1, junto con rampas y señalización accesible, permitiendo el cumplimiento del decreto 293/2009 y garantizando el acceso inclusivo a todos los espacios. La partida fue de 236.339 euros.

Desde el punto de vista tecnológico y operativo, se ha creado un centro de proceso de datos independiente que refuerza la seguridad informática y permite su uso exclusivo para eventos. El coste fue de 10.394 euros. Asimismo, se han realizado mejoras en los sistemas de megafonía de los pabellones 1 y 2 del Palacio de Exposiciones y Congresos, “imprescindibles para la seguridad contra incendios y la gestión de emergencias”, incluyendo la actualización sobre la marcha del software que estaba obsoleto para su uso en la cumbre de la ONU. La inversión ha sido de 135.890 euros.

En cuanto a las instalaciones eléctricas, se ha llevado a cabo la actualización del sistema de protecciones, acometidas y suministro de energía, corrigiendo problemas de obsolescencia que habían generado incidencias graves en eventos anteriores. Fue la mayor cuantía, 582.215 euros. Finalmente, se ha realizado la instalación de un tren de lavado industrial en el pabellón 2 con un coste de 25.404 euros, y la colocación de dos pantallas digitales destinadas a mejorar la comunicación y la explotación comercial del recinto por un importe de 223.313 euros. Contursa asegura que este conjunto de inversiones ha permitido la modernización de infraestructuras críticas, garantizando el correcto funcionamiento del recinto, el cumplimiento normativo y la capacidad operativa necesaria para eventos de gran formato como la cumbre de la ONU.