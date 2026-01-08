Mercasevilla baraja ampliar su recinto en los suelos de Hipercor

Casi tres años después de que Mercasevilla descartara trasladarse al Puerto por su alto coste, el mercado central ha iniciado ahora los trámites de la recalificación urbanística de sus suelos para dotar de estabilidad jurídica y urbanística la actividad económica, dejando lista la opción de la ampliación de las instalaciones a largo plazo en los suelos privados del aparcamiento de Hipercor y del antiguo colegio de la ONCE.

En el informe realizado por el estudio de arquitectura EDDEA sobre la planificación de la tramitación urbanística de Mercasevilla aparece un apartado específico de Potenciales ampliaciones previstas a largo plazo. Son dos los suelos privados en los que el mercado central estudia crecer a partir de 2050: el aparcamiento de Hipercor, un terreno consolidado con uso terciario, y el antiguo colegio de la ONCE, al Este de la vía del ferrocarril y que cuenta con un estudio de detalle de 2008, la reparcelación de 2009 y el proyecto de urbanización admitido a trámite en 2019.

El consejo de administración de Mercasevilla aprobó en febrero de 2023 mantenerse en la ubicación actual al garantizar a largo plazo su crecimiento. Esta determinación se tomó tras un informe de alternativas de futuro elaborado por la consultora especializada Deloitte, en el que se aconsejaba mantener y ampliar las instalaciones tras analizar siete zonas repartidas por la ciudad (los suelos del mercado central, los sectores Suroeste y Cuarto del Puerto, el Higuerón Norte, San Nicolás Este, San Nicolás Oeste y Majarabique). “El resultado es que la inversión para un traslado sería muy superior a la ampliación de Mercasevilla dentro de sus propias instalaciones y a la modernización de las mismas, de ahí que se desaconseje. Seguiremos, pues, en la misma ubicación y acometiendo las inversiones que sean necesarias para que Mercasevilla siga siendo la referencia para el suministro de los minoristas de su área de influencia”.

Esta futura ampliación del mercado central se aborda en la documentación a la que tuvo acceso este periódico sobre la contratación y ejecución de un servicio integral de asistencia técnica urbanística destinado a consolidar de forma definitiva la localización de Mercasevilla en su actual emplazamiento, mediante la adaptación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y el desarrollo de los instrumentos urbanísticos y ambientales necesarios hasta su aprobación definitiva. En el pliego de prescripciones técnicas se establece que el adjudicatario asumirá la redacción, tramitación y seguimiento completo de todas las fases de planeamiento urbanístico, gestión urbanística y evaluación ambiental, incluyendo la elaboración de documentación, subsanaciones, atención a informes sectoriales y apoyo técnico hasta la publicación definitiva de los instrumentos aprobados.

El antiguo colegio de la ONCE es la otra parcela planteada para ganar espacio

El ámbito afectado es el SOU-DE-01 Mercasevilla, sector delimitado de ordenación en suelo urbano, cuya ordenación vigente prevé un uso global residencial incompatible con la actividad del mercado central. El sector presenta una superficie aproximada de 360.000 metros cuadrados.

Tras el análisis de las alternativas urbanísticas, el estudio de arquitectura ha planteado tres opciones: el cambio a uso global de Actividades Productivas; el cambio a uso global de Equipamiento Privado; y la clasificación como Sistema General de Equipamiento. La evaluación de los técnicos ha concluido que la solución más equilibrada es la segunda, “al ser la que mejor se ajusta a la naturaleza de la actividad de Mercasevilla, permitir una gestión patrimonial del suelo, ofrecer mayor flexibilidad que un sistema general demanial y posibilitar la transformación del SGEL-14 en Sistema General de Equipamiento de Abastecimiento Alimentario”.

La instrumentación urbanística seleccionada incluye, en primer lugar, la modificación del PGOU para cambiar el uso global del ámbito a Equipamiento Privado y redefinir los sistemas generales. Este procedimiento lleva aparejada una evaluación ambiental ordinaria con la redacción del documento inicial estratégico, el estudio ambiental estratégico y los estudios complementarios que se requieran, como el impacto en la salud.

En segundo lugar, se contempla la redacción de un Plan de Reforma Interior (PRI) que establezca la ordenación pormenorizada de las instalaciones de Mercasevilla, justifique la actuación, defina edificabilidades, usos, dotaciones, viarios y garantice la viabilidad económica y la equidistribución de beneficios y cargas. Finalmente, se desarrollará el proyecto de reparcelación, que permitirá adjudicar las parcelas resultantes, materializar las cesiones obligatorias (incluido el 10% del aprovechamiento a favor del Ayuntamiento) e inscribir las fincas resultantes. La duración prevista del contrato es de cinco años.