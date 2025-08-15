La Fundación Cajasol y el Caja 87 unen fuerzas para asegurar el futuro del baloncesto sevillano

La denegación del Juzgado de Primera Instancia de Barcelona al Baloncesto Sevilla en la ACB dejaba un panorama desolador para el futuro del baloncesto en la ciudad. Sumada a la decisión de Pedro Fernández de decidir no inscribir al equipo en Primera FEB. Salvo sorpresa, se confirmará la liquidación del club en los próximos días.

La Fundación Cajasol, que ya había mostrado su respaldo al Baloncesto Sevilla para su inscripción en la ACB, ha decidido ahora apoyar al Caja 87, dando un paso al frente junto al Ayuntamiento que ha movilidado esfuerzos para lograr esta alianza, que asegura la continuidad de las canteras del baloncesto sevillano, consideradas una de las mejores de España. La Fundación, presidida por Antonio Pulido, liderará una alianza con el Caja 87 para que la ciudad hispalense siga contando con la posibilidad de formar a jugadores de baloncesto.

La cantera tendrá como objetivo aportar jugadores al primer equipo del Caja 87 y, además, aumentar la competencia en los entrenamientos, impulsar la imagen de la Fundación Cajasol como garante del baloncesto de formación y con este acuerdo permique los jugadores de la provincia de Sevilla podrán competir al máximo nivel.