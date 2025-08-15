Gonzalo García de Vitoria: "He recibido un apoyo casi nulo del Betis y de las instituciones; no hay interés"

Hace unos días se conoció que el Baloncesto Sevilla no jugará esta próxima temporada en ninguna competición, después de que se desestimaran las cautelares para estar en la ACB. Algo muy triste para la ciudad y para muchos empleados del club, además de jugadores, entrenadores y staff que se dedicaron a hacer lo que le tocaba: ascender en pista a base de trabajo. Sin embargo, finalmente no fue posible y la liquidación del club es lo que se avecina. Aunque uno de los más afectados es Gonzalo García de Vitoria, que la vida le ha vuelto a dar otro palo. El entrenador de Bilbao ya vivió una situación parecida hace diez años en el Ourense. La vida le debe una ...

Gonzalo García de Vitoria se ha pronunciado en las últimas horas después de conocerse esta trágica noticia hablando en entrevistas para La Voz de Ourense y La Región. Unos meses de incertidumbre que han tenido un final no deseado. “Ha sido muy duro. Sabes que ascender no te garantiza el estar, pero esto ha sido eterno. Siempre tuve confianza, pero estar todo el día esperando te genera mucha tensión a ti y a tu entorno. Mi entorno lo ha pasado muy mal. Mi familia ha sufrido muchísimo", explicó el técnico bilbaino.

Explicó que desde el club le mostraron confianza y el "era optimista", a pesar de ya haber vivido una situación similar. "Desde el club siempre me llegaba que se iba a conseguir. Luego, cuando el 24 de julio nos echaron desde la ACB, me llegaba que la opción de la cautelar tenía muchas posibilidades y me llegaba de gente externa al club. Era escéptico, pero siempre confiando en que podía ser", señaló.

A pesar de ese varapalo no culpa a nadie: “Hemos tenido que hacer algo mal seguro. Cuando está subiendo todo el mundo y nosotros no lo hemos hecho es por algo, pero yo no pienso en culpables. Además, con recuerdo para personas como "Curro, Rocky, Ramón o Pastor que llevan 20 años ahí y se van a quedar sin trabajo". A nivel profesional a mí esto me ha matado, pero para ellos es además un tema personal y sentimental, que es todavía mucho peor”, añadió. Aprovechó para criticar a la instituciones de Sevilla como al propio Betis. "Lo que he vivido yo ha sido con un apoyo casi nulo al Betis, ni de gente ni de instituciones. No hay interés, fuimos a Cartagena y se llenó el pabellón y nosotros teníamos a 1.000 personas en cada partido de liga. El quinto partido del play off había 2.000 pero eso en Ourense lo hay en un partido de pretemporada”, aseguró García de Vitoria que dijo que el proyecto del Caja 87 "tiene buena pinta".

El futuro del técnico bilbaino es incierto y lamenta que este año no cumplirá su sueño de estar en la ACB porque los mercados están cerrados. "La verdad es que esto de ascender luego se olvida muy rápido. Los grandes proyectos que hay en Primera FEB tienen entrenadores que son amigos míos o gente con la que me llevo muy bien y estar esperando a que a alguien que te cae bien le vaya mal no es mi estilo”, dice un entrenador que seguro que pronto más que tarde la vida le devolverá la que le tiene guardada y cumplirá su sueño de estar en la élite del baloncesto.