En este carrusel continuo de partidos que se ha convertido el final de 2020 y principios del esperanzador 2021, el Coosur Betis busca la ola buena en la Costa del Sol. Después de quitarse piedras de la famosa mochila de la que los técnicos de cualquier equipo siempre hablan –¿quién sería el primero en hacer la metáfora?– ganando al Fuenlabrada, el conjunto verdiblanco busca su primera victoria del curso a domicilio para reforzar esa idea de que el trabajo con Joan Plaza, pese a haber logrado un solo triunfo, empieza a dar sus frutos. Pero esto va de ganar, como dijo en su día Juanma Rodríguez, y al cuadro sevillano le queda mucho por delante para ver luz al final de un túnel que sigue estando a oscuras.

Apenas 48 horas después de superar al Fuenlabrada, los verdiblancos visitan al Unicaja para recuperar el encuentro de la decimoquinta jornada que no se disputó por la ocupación del Carpena. Menos horas incluso habrán tenido los de Luis Casimiro, que el domingo por la tarde ganaron en Bilbao, recuperando terreno perdido para meterse en la Copa del Rey. "Un equipazo", el malagueño, para Plaza, "a pesar de las bajas que pueda tener". En concreto Carlos Suárez, Alberto Díaz, Milosavljevic, de larga duración ya, y Mekel, por el que llegó un Ferrari que prefirió un contrato temporal de dos meses con el Unicaja y mostrarse en la Eurocup que uno garantizado hasta el final de curso con el Betis.

El recambio del italo-americano en Sevilla fue Randle, que debutó el domingo como verdiblanco mostrando que la lesión del cruzado queda ya en el olvido, pero que tras nueve meses le queda todavía tiempo para coger ese punto de forma que dan los partidos y la competición. Eso sí, dio otro aire al juego bético con su verticalidad y decisión para entrar a canasta y doblar el pase al compañero mejor colocado o con su acierto exterior, uno de los debes del equipo. Parece, además, que Campbell se ha activado desde que le vio las orejas al lobo y su corte planeó por San Pablo.

El otro pero en la vital victoria frente al Fuenlabrada fue el rebote. Hasta 19 capturas ofensivas cazaron los de Javi Juárez: 17 cogieron también el Gran Canaria y el Andorra, por 12 el Baskonia, cifra a la que debe empezar a aproximarse este Betis para no regalar tantas segundas opciones al rival. A ello debe ayudar Jerome Jordan, el otro fichaje llegado para aliviar las penurias béticas y a un Plaza que no dudó en dejar fuera de la convocatoria a Obi para meter al pívot, a sabiendas de la debilidad de su equipo en esa posición con Niang. El senegalés fue el otro descarte y por él entró en la lista Magassa para cumplir con los cupos de formación. Fórmula que repetirá el técnico para la visita al Unicaja, con el que levantó una Eurocup –lo que no hizo con el Cajasol–, ya que el interior no ha viajado siquiera a Málaga. Obi sí lo hizo.

Queda rara la plantilla hispalense con tres bases, de los que Mike Torres no jugó el último encuentro pero es importante por su ficha de cupo de formación. Como le puede pasar a Niang, tercer 'cinco' de la plantel y al que se le busca una salida.

Si el acierto exterior y el rebote se han convertido en el talón de Aquiles béticos, la referencia es una defensa que empieza a ganar enteros, aunque le falta regularidad. El buen cuarto exhibido en Las Palmas volvió a asomar el domingo ante el cuadro madrileño y con esa misma intensidad atrás deberá salir el equipo hispalense en Málaga para tratar de sorprender de inicio al Unicaja, el quinto que más anota de la ACB (85 de media), que pondrá a prueba a un conjunto que en los cuatro partidos con Plaza siempre ha encajado menos de 80 puntos.

El Betis es el segundo equipo de la liga en recuperaciones (10,1); Unicaja, el quinto ataque (85)

El Betis ya es el cuarto conjunto que más rebotes ofensivos captura de toda la Liga Endesa, con 11,53 por choque, y el segundo que más balones recupera (10,13). Mantener esos registros es clave ante un rival bien armado y que no notará las ausencias de los lesionados. Recuperado Jaime Fernández, más madera para una línea exterior a la que, con Brizuela, Bouteille, Waczynski, Francis Alonsoy Ferrari, no se le puede dar un metro de margen para tirar en la línea de los 6,75 metros. De hecho, los malagueños son el quinto conjunto que más triples (más de 10) meten por partido, aunque por dentro los Deon Thompson, Abromaitis, Gerun y Guerrero suman también muchos puntos.

Quizá en la pintura pueda explotar Plaza las conexiones con Ndoye, un interior con más envergadura que los jugadores locales, si bien el senegalés tiene que estar más rápido de manos todavía y sus compañeros buscarlo con balones arriba y no al pie que son una pérdida casi segura.

Si el despertar de Ouattara en ataque es real, queda que espabile un Feldeine empequeñecido e incapaz de ser una referencia en ataque. No es Plaza un entrenador de darle 35 minutos a nadie, pero el dominicano ni antes funcionaba con minutadas, salvo algunos encuentros, ni ahora le pilla el punto a las rotaciones y lo cierto es que el Coosur funciona bien con una dupla complementaria como la de Borg y Ouattara.

En el último partido de 2020 el Betis quiere coger la ola buena para entrar en 2021 reforzado en su idea de juego y posibilidades de salvación. Opciones que pasan por seguir defendiendo con agresividad y, de una vez, empezar a meter desde fuera con cierta regularidad. Un deseo para el año nuevo que, sin embargo, debe empezar a hacerse real en este final de 2020 en el Carpena.