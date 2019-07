Un plan seguro cocido a fuego lento

Hace un año el Betis Baloncesto era el rey del mercado en la LEB Oro. Donde ponía el ojo, había un fichaje. Pero este verano la competencia está siendo dura y al mayor músculo económico de muchos clubes de la ACB se une también el reclamo europeo de otros para adelantar al cuadro sevillano en el mercado.

Volaron nombres como los de Burjanadze, Bellas o Pablo Aguilar, entre otros. aunque llegaron ya nombres importantes como los de A.J. Slaughter y Albert Oliver alos que se unirá, más pronto que tarde, Nacho Martín y quizá Niang, que deberá resolver antes su salida del Iberostar Tenerife.

Desde el club hispalense se confía en cerrar pronto la operación de Nacho Martín. Uno de los cupos de formación que sigue libre más apetecibles por su experiencia y rendimiento (en sus números) casi asegurado, como demuestra su trayectoria en la Liga Endesa. Al pucelano ya le llegó la oferta bética la pasada semana pero se siguen negociando algunos flecos que se resolverán próximamente y que han impedido que se pueda hacer ya oficial el fichaje del ala-pívot.

Con Niang todo sigue igual. Existe el interés del Coosur Betis por el pívot, pero su situación es complicada ya que su deseo de salir en busca de más minutos se contrapone con la intención, al menos inicial, de Txus Vidorreta de contar con él. Sin embargo, los fichajes de varios nacionales hace que el cuadro tinerfeño tenga los cupos de formación más que cubiertos y esté más dispuesto a abrirle la puerta al jugador.

A la espera de resolver estas dos operaciones, es evidente que el equipo hispalense necesita más calidad y músculo para encarar la ACB con ciertas garantías y no son pocos los nombres y ofrecimientos que llegan a las oficinas, aunque algunas por caras y otras porque no entran en los planes de la dirección deportiva y el técnico, Curro Segura, han sido descartadas como McCallum. Aleix Font, en principio, apura sus opciones para jugar en Europa y el Betis no parte en principio como una de sus opciones y tampoco está en la línea de un Betis que con la renovación de Pablo Almazán necesita un alero con más experiencia y puntos en sus manos.

De esta forma, el mensaje desde la entidad es claro: lentos, pero seguros. No hay nervios en el club, que tiene las ideas claras y sigue muy activo en el mercado, pese a que, de momento, todos los movimientos realizados no hayan cuajado. Lo normal, pese a todo, es que Nacho Martín sea el siguiente.