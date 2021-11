Contra la "preocupación", Pasecniks y respaldo a Plaza

Berdi Pérez, director deportivo del Coosur Betis, apuntó la "suerte" que tiene el club de poder contar "con un jugador que, a priori, tal y como está el mercado es difícil al que acceder. Creceremos juntos él y el equipo", señaló el dirigente, para quien "conseguir un jugador de este nivel no era fácil y menos ahora". "Son el propio club y el entrenador los hacen posible que un jugador así pueda estar aquí", aseguró.

Cuestionado sobre el momento deportivo dijo que en la entidad están "muy preocupados" por el momento actual, aunque añadió que lo que habrá que analizar "serán los resultados al final de la temporada". "Hemos hecho malos partidos. Desde el duelo con el Obradoiro estamos compitiendo. No nos da para ganar y por eso tenemos aquí Pasecniks. Ha habido algún jugador a buen nivel en algún partido, pero debe sumar todo el equipo. Con la aportación de uno solo no se ganan partidos", explicó.

Para ello, Berdi Pérez apuesta "por no decaer en el esfuerzo y creer en las opciones propias". "Con una victoria subes cinco plazas, pero hay que ganar ese partido que nos falta. Hay que tener la capacidad de ganar. Es cierto que el calendario que afrontamos es complicado, pero uno hace más difícil o fácil el calendario con el nivel propio. Hay que intentar que el rendimiento de nuestros jugadores sea del 101% mejor que el 100%".

Sobre la posible salida de Marko Todorovic Berdi Pérez indicó: "No ha cambiado su situación. Esperemos que pueda estar hasta el final de temporada, pero es cierto que tiene cláusulas, como otros jugadores. No ayuda que se comenten hipótesis que pueden darse o no", aseguró.

Por su parte, el presidente Fernando Moral destacó el esfuerzo del club teniendo en cuenta el "contexto de pandemia, situación de pérdidas en el deporte...". "El Betis siempre ha respaldado al baloncesto y en ello hay que agradecer también a los patrocinadores o el Ayuntamiento, que tras la nueva iluminación ha aprobado la partida para instalar el sistema de climatización en San Pablo". Además, Moral destacó el esfuerzo realizado, pese a no ser "ni mucho menos el menor presupuesto de la liga" y la apuesta por Plaza, con un balance de 2-7 cuando el curso pasado se destituyó a Curro Segura con 2-9. "Joan transmite ambición. Las decisiones las marca siempre la dirección deportiva. Es un entrenador top con el que podemos conseguir el objetivo de la permanencia en la ACB".