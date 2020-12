Unos días al frente del Coosur Betis le han bastado a Joan Plaza para darse cuenta de un problema capital que arrastró Curro Segura esta campaña: hace falta un base. TJ Campbell nunca ha dado el nivel esperado, ni en la dirección ni en cuanto a los puntos que debía aportar, por lo que el conjunto sevillano busca un director de juego que no sólo cubra la baja de Harrow, sino que pueda llevar las riendas del equipo como titular.

Sin embargo, para el partido del domingo en Andorra no llegará nadie y el técnico tendrá que inventarse un base, darle la oportunidad a Mike Torres o cargar una minutada a Campbell.

En el primer caso, Borg es la mejor alternativa. El sueco inició incluso su andadura en la ACB siendo base, aunque poco a poco mudó a la posición de escolta aprovechando sus condiciones físicas. Es un jugador vertical y de su primer paso para ir hacia canasta puede generar ventajas. A ello suma un compromiso fuera de toda duda, tenga un mejor o peor encuentro. No duda en lanzarse al suelo a por el balón, hacer una ayuda o ir con todo a por el rebote, detalles que Plaza valora mucho en sus jugadores.

Además, la posibilidad de que Borg alterne como base le permitiría al técnico elevar el nivel defensivo en momentos determinados de un partido en el que al frente del Andorra estará un jugador muy activo y dinámico como Hannah, ante el que Campbell, bastante tibio atrás, presumiblemente sufrirá.

Otra alternativa es darle minutos a Mike Torres, aunque el hispano-dominicano no ha aprovechado las oportunidades de las que ya ha dispuesto. No es amigo Plaza de los inventos y ya dijo en su presentación que el equipo "no está para florituras", por lo que si Torres no ha dado un paso adelante en los entrenamientos difícilmente tendrá un sitio en el principado. La minutada a Campbell es la tercera vía, si bien el jugador no ha demostrado continuidad y regularidad hasta ahora como para confiar tanto en él.

Y si problemas tiene Plaza para completar la dirección del juego también cojea en el puesto de alero por la lesión de Pablo Almazán, que sufre una fractura no desplazada del esloides cubitalde su brazo derecho. Del granadino el entrenador catalán señaló en su presentación que es un jugador que "aporta hasta sin jugar". "Nos gustaría tenerlo sano y en la cancha, pero es de esos que hasta a la pata coja puede sumar en el vestuario".

No dispondrá de él Plaza, que sólo contará con Ouattara como alero. El francés viene de cuajar una buena actuación con su selección, lo que le ha servido para coger más ritmo después de estar más de un mes parado por una fractura trabecular del platillo tibial externo. Así que en el tres también tendrá que inventar algo el técnico. Mover a Feldeine es una opción, aunque el internacional dominicano no se siente cómodo como alero. Quizá pueda tener Obi una oportunidad ahí ante jugadores como Paulí o Palsson, ya que físicamente es superior a ellos, si bien apenas en el año de LEB Oro se lo vio actuando en esa posición.