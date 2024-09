El triple, sello de identidad del Betis Baloncesto

En los dos partidos oficiales disputados de la Copa de España, que todavía son encuentros de pretemporada a menos de dos semanas ya del inicio liguero, el Betis Baloncesto ha demostrado cómo jugará esta temporada. El técnico, Gonzalo García de Vitoria, se ha adaptado a la plantilla y no al contrario y ha optado por la lógica: con tiradores y pívots defensivos lo mejor es apostar por el triple en ataque y la intensidad atrás.

Si contra el Melilla el equipo bético firmó un 15/30 desde más allá de la línea de los 6,75 metros, el pasado domingo con el Morón la eficacia se redujo lanzando sólo unos pocos tiros menos (10/27), lo que demuestra que en ataque el cuadro sevillano apostará por el juego exterior como principal arma, ya que cuenta con una batería de jugadores que le da muchas alternativas. Desde el base Cvetkovic, que firmó un 5/6 ante el conjunto aruncitano, pasando por Benite, Hughes o Jelinek, hasta hombres altos como Álex Suárez o Doménech, lo cierto es que el Betis cuenta con muchas posibilidades para anotar desde lejos que obliga siempre al rival a hacer un esfuerzo extra porque propone ataques con muchos pases en busca del jugador liberado.

Kasibabu machaca ante el jugador del CB Morón José Alberto Jiménez. / Juan Carlos Vázquez

Esos pases obligan también a cambios en defensa, oportunidad para que si un grande se queda con algún bajito pueda aprovechar la situación para anotar, ya que de otra forma los cinco lo tienen complicado, ya que no son pívots capaces de buscarse la canasta por sí mismos. Kasibabu si puede intentarlo recibiendo de espalda si su defensor cuenta con menos kilos y no puede aguantarlo. Tiene un ganchito efectivo y seguro, pero De Bisschop sólo es fiable cuando la hunde o lanza contra el tablero cerquita. El estadounidense precisamente recibió un golpe en el pie y estará de baja por un “traumatismo en el primer dedo del pie derecho”, según el parte oficial, que no indica periodo de baja. Seguramente se perderá el choque de la tercera jornada de la Copa FEB el sábado (19:30) ante el Ciudad de Huelva en el Pabellón Carolina Marín. Será duda para una semana después (28 de septiembre) en el debut de la Primera FEB en San Sebastián ante el Gipuzkoa (20:45).

En los dos duelos oficiales disputados Benite, Hughes, Cvetkovic y Jelinek firman 69 de los 112 lanzamientos, el 61,6%

“A De Bisschop lo estaba viendo con cara de dolor y decidí que no jugara más”, dijo el técnico bético en la sala de prensa tras el choque, ya que “él quería seguir jugando pero a estas alturas no es necesario arriesgar”, explicó. Tiene alternativas al estadounidense, ya que ya en el último duelo probó situaciones con Álex Suárez y Doménech al cinco. Incluso Radoncic, que no encuentra su mejor nivel, es una opción en un sistema de juego en el que los hombres grandes están para cerrar el rebote y defender la pintura muy fuerte sin permitir opciones de canastas fáciles. “Radoncic no es un anotador y no lo va a ser en esta liga. Ha estado errático cara al aro, pero nos da mucho en el rebote y en defensa. Debe ir creciendo en ataque y que no se frustre es clave. No todo el mundo entiende las cosas de la misma manera. Para nosotros es un jugador importante que nos da otras cosas más allá de los puntos”, ahondó el preparador bético sobre el montenegrino, que hizo 0/5 el domingo en tiros de campo, incluido un triple.

Pero la voz cantante en ataque la llevan otros. En Melilla de los 56 tiros de campo (24/56) del equipo más de la mitad (34) se lo repartieron entre cuatro jugadores: Hughes (5/10), Benite (3/11), Jelinek (4/6) y Cvetkovic (3/7).

Algo parecido pasó contra el Morón con 23/56 en tiros de campo, 35 de ellos para este cuarteto: Hughes (3/9), Benite (5/10) Jelinek (1/6) y Cvetkovic (7/10). Esto supone que de los 112 lanzamientos realizados por el cuadro sevillano entre los cuatro han hecho 69, el 61,6% del total. De su mayor o menor acierto dependerá que al Betis le vayan mejor o peor las cosas, pero en defensa es necesario el trabajo de los interiores con el apoyo de todos para seguir cerrando el aro.