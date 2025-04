Betis Baloncesto-Estudiantes: Benite se hace grande en el fortín de San Pablo (75-71)

Sevilla/En un partido que en otro tiempo era un clásico en la ACB, el Betis Baloncesto y el Estudiantes definían sus caminos cara al play off, por que el ascenso directo es cosa del San Pablo Burgos ya. Y el conto verdiblanco demostró que llega a este tramo final de la temporada en un buen momento, con los jugadores en forma, con Dallo haciendo su particular pretemporada y con la ilusión por bandera. Esa ilusión y ganas hizo que el equipo de Gonzalo García de Vitoria no se hundiera cuando el rival se puso ocho arriba al inicio del último cuarto, pero este Betis no entiende de rendiciones. Tiene superhéroes comprometidos y si un día aparece Renfroe y otro Hughes (no hay que olvidar el buen trabajo de Radoncic en ataque y de Tunde en defensa), Benite dio el paso adelante para mantener el fortín de San Pablo intacto con la decimocuarta victoria en casa al ganar por 75-71. Y pudo ser mejor porque el average estaba en el bolsillo, pero este Estudiantes tiene peso en la liga.

El brasileño capitaneó en los minutos finales a los verdiblancos cuando peor pintaba la cosa con el 49-57. Frenó el cuadro hispalense a Joaquín Rodríguez y Granger, pero Kravic se hacía grande por dentro aprovechando las asistencias del uruguayo y Andric ponía los puntos ante la ausencia de Devin Schmidt, el tirador colegial que fue baja para no arriesgar por un problema muscular, aunque hizo la rueda de calentamiento. Un rebote de esos que se cazan por ambición de Renfroe permitió a Cvetkovic correr al contragolpe (53-57) y después Hughes con dos triples seguidos colocó el 59-61. Vuelta a empezar tras la alarma roja por ese -8. Y apareció Benite. Las estrellas lo son para dar el paso adelante en los momentos calientes y el brasileño, salgan las cosas o no, no es un jugador de los que se arrugue nunca. Triple lejano que contestó Granger con su primer acierto tras cinco fallos previos (62-66).

Había que remar todavía y defender como en la segunda mitad del primer cuarto. Lo que dejaran los colegiados, claro, con un criterio dispar todo el choque. Tunde intimidó a Kravic y Benite clavó otro tiro exterior para devolverle la delantera a su equipo a 2.10 minutos de la conclusión y después aprovechó la feble defensa de Cristian Díaz para poner el 69-66. Natxo Lezcano, la apuesta de Estudiantes que destituyó a Pedro Rivero, pidió tiempo y Kravic apretó el marcador, pero Benite estaba con esa chispa de los jugadores top y veía el aro como una piscina para meter un triple levantando desde muy abajo una pelota que rodaba sin dueño para poner el 72-68. Estudiantes se fue del encuentro con un minuto por jugar y falló sus ataques permitiendo a Renfroe y Hughes sumar desde la personal. Pero el escolta falló el segundo tiro libre con 75-68 y los colegiados le dieron a Estudiantes una vida extra.

Subía el balón Granger en mitad de pista con unos pocos segundos por jugar ya y Granger fue a frenarlo. Los verdiblancos tenían una personal por hacer antes de entrar en el bonus y allá que fue Renfroe. Falta abajo, como las que hay en todos los partidos en esas situaciones finales, pero Granger sacó el lanzamiento y los árbitros, en la línea de la temporada, regalaron tres tiros a Estudiantes para igualar el average, ya que en la primera vuelta ganó el cuadro colegial de cuatro puntos. El base metió los dos primeros y miró a su entrenador antes de lanzar el tercero. ¿Meter o fallar? Todo el mundo hace cuentas ya cara a los play off y la Final Four. Lo metió el urugayo para igualarlo tras un intenso partido que, como dijeron los técnicos en la previa, se resolvió en detalles.

Kravic defiende la penetración de Renfroe. / Antonio Jesús Céspedes

No fue un problema la segunda falta tempranera de De Bisschop, porque Tunde se convirtió en un muro en la zona con dos tapones a Barro que le quitaron las ganas por un tiempo de probar cerca del aro. Había mucho en juego y ambos conjuntos tardaron unos minutos en templar los nervios, en saber que su juego es más de cinco contra cinco y no entrar en la anarquía y la locura. En defensa el Betis no permitía a Estudiantes encontrar posiciones cómodas de tiro, Granger no carburaba y por dentro Tunde se hacía enorme. Pero el conjunto de Natxo Lezcano tiene fondo de armario e infinitas posibilidades. El parcial de 9-0 lo cortó Francis Alonso desde el triple (14-12) antes de que Radoncic comenzara a emerger para imponer su físico. 18-12 al final del primer cuarto desde el trabajo defensivo, pues tras el 5-9 en los primeros cuatro minutos el Betis sólo encajó aquel triple de Francis Alonso en los siguientes seis minutos.

Pero Estudiantes viene demostrando este curso una gran capacidad para no irse de los partidos y ha ganado encuentros que tenía perdidos. Arrancó Radoncic marcando diferencias y suyos fueron los primeros siete puntos locales en el segundo acto poniendo un prometedor +8 para los suyos (25-17), pero entre las pérdidas locales (8 en el primer tiempo) y los rebotes ofensivos (8 al descanso) el cuadro madrileño tomó de nuevo la delantera con los puntos por dentro de Kravic, los triples de Francis y Andric y las asistencias de Granger para cerrar el primer tiempo con 34-38 y mucho por jugarse aún.

La igualdad fue la tónica del tercer cuarto, con minutos para un Dallo cuya presencia en defensa es, de momento, más interesante que lo que hace en ataque. Fallaron Radoncic y De Bisschop canastas fáciles bajo el aro. Rendroe erró dos tiros libres para poner al Betis por delante con 47-47 y el tercer perido acabó con una canasta de Barro (49-52).

Diez minutos por delante y cuando peor pintaban las cosas con el 49-57 salió el mejor Betis. Primero el trabajo colectivo para meterse de nuevo en el partido y luego un estelar Benite para sellar un triunfo que pudo ser mejor con el average, pero lo importante era ganar para mantener el pulso y demostrar que a la hora de la verdad el Betis Baloncesto llega en su mejor momento de la temporada.