Otra vez tras los pasos de Dani Díez

La planificación de la plantilla para la temporada 2022-23 sigue su curso y el Betis Baloncesto, tras atar a Nzosa y tener encarriladas (prácticamente cerradas) las incorporaciones de Gerun y Jeremiah Hill, además de la renovación de Pablo Almazán, se ha interesado ahora a por Dani Díez.

El alero madrileño ya se despidió del San Pablo Burgos tras consumarse el descenso a la LEB Oro y, aunque se ha rumoreado con las opciones del UCAM Murcia y el Gran Canaria, el conjunto verdiblanco, como el verano pasado, se ha interesado por él.

Actualmente el jugador se encuentra concentrado con la selección española disputando las ventanas para el Mundial y esta tarde jugará en Riga (Letonia) frente a Ucrania, tras caer la pasada semana en Georgia.

Díez (2,03 metros y 29 años) volvió a mostrar un buen nivel la pasada campaña dejando atrás las lesiones que le impidieron rendir al nivel deseado en el Lenovo Tenerife. Con el Burgos promedió 7,9 puntos y 5,7 rebotes en 27 partidos de la liga Endesa; y 9,3 puntos y 4,3 rebotes en la Basketball Champions League. Se acercó así a sus mejores números en la ACB, cuando destacó en el Gipuzkoa Básket con 12,1 puntos y 5,7 rebotes, números que lo hicieron recalar en el Unicaja, donde estuvo desde la 2015-16 hasta la campaña 2018-19. En ese último curso coincidió en Málaga con Luis Casimiro, técnico del Betis Baloncesto, promediando 4,8 puntos y 3,1 rebotes.

A finales de mayo, consumado el descenso burgalés, Dani Díez se despedía del club castellano-leonés: "Ha sido un año muy intenso, muy difícil a la vez pero sin embargo solo tengo palabras de agradecimiento para el club, sus empleados, la increíble ciudad, entrenadores, staff (especialmente a Dani, por todo el tiempo que me ha dedicado este año), compañeros y afición", aseguraba el madrileño: "Me llevo muchas cosas buenas de Burgos, pero lo mejor sin lugar a dudas, la afición. Afición a la que siempre agradeceré su apoyo incondicional, tanto en el Coliseum, como en la calle, como en otras pistas a las que nos vino a apoyar"

"He intentado dar todo de mí y siento que no haya resultado suficiente, pero estoy seguro que volveréis a estar donde os corresponde, la liga ACB, que es la mejor liga de Europa y en la que no puede faltar un equipo como Hereda San Pablo Burgos, que ya demostró igualmente ser uno de los mejores", terminaba Díez: "Espero que me recordéis con mucho cariño como yo a vosotros y por haber dado siempre el 100%. ¡Volveremos a encontrarnos pronto seguro, os voy a echar de menos!".

Ya el verano pasado el Betis trató de abordar su contratación, por lo que es un viejo deseo de Berdi Pérez. El alero ya estuvo a las órdenes de Plaza en el Unicaja y tras ser cortado por el Lenovo Tenerife estaba sin equipo tras jugar apenas 10 partidos en laLiga Endesa en la 2020-21 por los problemas en la espalda.