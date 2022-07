En sintonía para la renovación de Pablo Almazán

Después de varias revoluciones parece claro que el objetivo esta campaña del Betis Baloncesto, con el patrocinio de Coosur aún en el aire, es mantener el bloque de jugadores de la pasada campaña. Renovados ya BJ Johnson, Báez y Cvetkovic, el próximo anuncio oficial será la continuidad de Pablo Almazán, a punto de firmar por una campaña más (con opción a otra), en lo que será su quinta campaña de verdiblanco.

El granadino llegó como pieza clave en la LEB Oro y se ha asentado en la máxima categoría con un rol muy específico, pero aportando en todas las facetas. Buen defensor y trabajador incansable, el alero es de esos jugadores que pone siempre al grupo por delante del bien personal, más allá de su acierto o desacierto a la hora de mirar a la canasta, aunque ha mejorado sus porcentajes desde el triple. Al ser un cupo de formación es igualmente una pieza básica para la plantilla, pendiente aún de ver qué pasa con Pozas.

Que la renovación de Almazán esté casi pendiente de la firma es el motivo por el que el andaluz no fue inscrito en la lista de jugadores sometidos al derecho de tanteo por el Betis. Cabe recordar que la entidad heliopolitana incluyó a Evans, Bertans, Pasecniks y Wiley, quien ya firmó en Japón. Esto significa que se ha presentado ofertas por todos estos jugadores, que aceptarán o no y que si no tienen ofertas en España el Betis se quedará con sus derechos.

Durante 13 días otros clubes (ACB) pueden presentar ofertas y, una vez suceda esto, el club de origen tiene cinco días para igualarla y quedarse con el jugador. Evans y Pasecniks esperan algo mejor que la propuesta del Betis, tanto en lo deportivo como en lo económico, si bien pasados estos 13 días se puede seguir negociando, ya con sus derechos asegurados. Con Bertans las negociaciones están más activas y en el club se confía en retener al letón, que ahora está con su selección, una campaña más.