Gerun, esta vez sí, será el pívot del Betis

El Betis Baloncesto tiene ya otro nombre anotado en la agenda para reforzar el juego interior: será el ucraniano Volodymyr Gerun, según adelantó el periodista Tolis Kotzias, una información que pudo confirmar este diario.

Con pasado en la liga española tras destacar en el Breogán en la 2018-19 (11,4 puntos, 6,5 rebotes y 15,4 de valoración) fue fichado después por el Unicaja, donde no cuajó en las dos campañas que estuvo en Málaga. Ya el verano pasado hubo interés verdiblanco por hacerse con sus servicios como apuntó entonces este periódico, pero acabó llegando un Agbelese que rindió muy por debajo de lo esperado.

