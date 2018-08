Asier Alonso: "El objetivo es jugar lo mejor posible desde la humildad"

Del menor presupuesto de la LEB Oro, al mayor de la categoría. De luchar por la permanencia, a hacerlo por ascender a la Liga Endesa. Asier Alonso (Vitoria, 1984) se sumó al reto de devolver al Betis Energía Plus a la máxima categoría. Desde hace más de un mes trabaja codo con codo con Juanma Rodríguez, director deportivo, para crear la plantilla más potente posible, una que vuelva a ilusionar a la afición y lleve al equipo verdiblanco de nuevo a la élite.

¿Cómo se produce la llamada del Betis?

Recibo una llamada del presidente para conocernos personalmente en Sevilla. Creo que ambas partes salimos muy contentas de la reunión, a partir de ahí Juanma Rodríguez me explica el proyecto deportivo y las funciones que tengo. Entre todas las propuestas, era la mejor opción deportiva para seguir creciendo rodeado de personas capacitadas y medios que anteriormente no he tenido.

Pasar del Araberri al Betis es un salto grande. ¿Cómo afronta el reto? ¿Varía mucho su día a día con la labor que desarrollaba en Vitoria? ¿Cómo han sido estas primeras semanas de trabajo y en la ciudad?

El presupuesto marca el objetivo a nivel de resultados. En Araberri tenía el objetivo de la permanencia y en el Betis tenemos como objetivo devolver al club a la ACB. El reto es muy ilusionante, somos conscientes que hay proyectos sólidos con el mismo objetivo, pero no vamos a poner excusas, desde la humildad y el trabajo tenemos que construir un equipo. Con paciencia y el máximo esfuerzo todos esperamos que el equipo esté en la parte alta a finales de abril.

Las funciones son muy parecidas a las que tenía en Vitoria, quizá como director deportivo de Araberri tenía alguna que aquí no tengo, y como secretario técnico del Betis tengo otras que en Vitoria no hacía, pero en general, no hay muchas diferencias.

El trabajo en este primer mes ha sido el habitual por estas fechas, ver vídeos y partidos junto con el director deportivo y el entrenador. La ciudad es estupenda, adaptado ya al calor, al que no estoy acostumbrado, y sobre todo me he encontrado a gente cercana y amable que me ayudan en lo que necesito.

Ascender es el objetivo, ¿pero debería catalogarse como un éxito o una obligación?

No soy una persona de extremos, el objetivo es jugar el mejor baloncesto posible desde la humildad y ser conscientes de que la temporada es larga y cualquier rival nos puede ganar si no estamos convencidos de la dureza de la competición. Nadie nos va a regalar nada. Lo que sí que debe ser una obligación es que cada persona implicada en el proyecto se esfuerce para que la afición llegue ilusionada a San Pablo y nos ayude a conseguir lo que todos queremos.

Con nueve fichajes confirmados, ¿cómo califica el trabajo hecho hasta ahora? ¿Cómo es el proceso para elegir un jugador?

Estamos trabajando en equipo, analizando cada jugador y las necesidades que hay. Estamos muy contentos con todas las incorporaciones, no sólo mirando el nivel deportivo, también el humano. Creemos que una buena química unida al talento es clave para construir un buen equipo.

Establecemos una serie de criterios para tener la posibilidad de jugar diferentes registros, a partir de ahí tenemos unas preferencias de jugadores en cada posición y hacemos una valoración muy específica de cada uno hasta estar convencidos que es la mejor opción para cumplir todos los critede la configuración de la plantilla.

Se ha marchado Txemi a Melilla, la continuidad de Alfonso se antoja difícil. ¿No considera un hándicap hacer una plantilla de cero, sin nadie en el vestuario que conozca la casa? ¿No echará el equipo de menos esa falta de liderazgo?

Es cierto que han sido dos jugadores importantes en el club, especialmente en el liderazgo del vestuario y todas las referencias que tenemos de ambos son magníficas. Se ha decidido renovar la plantilla al completo y empezar un proyecto nuevo. Han sido dos temporadas difíciles, y cada temporada surgen nuevas oportunidades.

¿Cuál de los rivales se han reforzado mejor en este mercado? ¿Algún equipo que lo haya sorprendido con sus movimientos?

Palma ha hecho una gran plantilla que aspira a todo, Orense tampoco pasará los problemas de la pasada temporada para salvarse, o incluso Granada, un recién ascendido que ha mantenido el bloque con cuatro refuerzos de nivel, puede sorprender. Evidentemente hay otros proyectos que aspiran al ascenso, como Bilbao Básket, Oviedo, Melilla, Palencia, o incluso Castellón y Coruña. La igualdad es máxima.

Se ha hablado de una llamada a Remi Barry para el puesto de cuatro, ¿es una opción?

A Remi lo conozco desde su etapa universitaria, aunque puede jugar puntualmente de cuatro, es un tres. Estamos perfectamente cubiertos en esa posición y buscamos otro perfil de jugador para cuatro. Nunca hubo una propuesta, simplemente un ofrecimiento de su agente.

Respecto a las incorporaciones que quedan, ¿buscan jugadores dominantes, como ocurre en el puesto de base con dos de los mejores unos de la categoría, o la opción es que sean jugadores complementarios? Kyle Rowley, sin contrato, sería una buena opción para compenetrarse con Stainbrook.

Conozco perfectamente a Kyle de mi etapa en Araberri. El mercado no americano de jugadores grandes es muy limitado y Kyle es un jugador muy interesante, pero estamos buscando otro perfil para jugar otros registros diferentes.

Algunos canteranos se marcharán a hacer la pretemporada con el primer equipo, ¿hay posibilidades reales de que entren en la plantilla final?

Durante la pretemporada deberán trabajar para seguir creciendo como jugadores y mejorar como personas. Si demuestran estar preparados, seguro que tendrán oportunidades durante la temporada. No sería extraño que entren frecuentemente en las convocatorias del primer equipo. Vamos a prestar atención a nuestra cantera y poner el foco en ellos.