El reto ahora es enganchar a la afición

Sólido líder de la categoría, con once victorias consecutivas conseguidas y doce (de las 14 jornadas disputadas hasta la fecha) en total. A punto de sellar su clasificación para la Copa Princesa, el Betis Energía Plus sigue invicto como local y en los últimos encuentros en casa ganó por 31 puntos al Real Canoe (99-68); 21 al Melilla (85-64); 25 puntos de ventaja al Palencia, segundo clasificado (94-69); y venció al Bilbao, rival directo por el deseado ascenso dominando casi todo el encuentro (70-64). Sin embargo, el equipo no ha acabado de enganchar a la afición, pese a ser hoy por hoy el mejor conjunto de la competición.

Si en los últimos años el cambio de denominación y las derrotas fueron reduciendo la masa social, el descenso a la LEB Oro aumentó la brecha. No hay un solo factor que lo explique, sino un cúmulo de circunstancias en un club que, bien es cierto, históricamente aun cuando la economía no era un problema bajo el paraguas de las cajas no pudo fomentar una masa social fiel pero bastante limitada siempre.

Los horarios de los viernes por la noche parece que no han terminado de cuajar, aunque poco a poco el público se va adaptando a ello y la asistencia se ha estabilizado tras un inicio bastante flojo. Fue contra el Palencia cuando alcanzó su tope de asistencia esta campaña, unos 2.500 espectadores, una cifra bastante baja si se compara con otros pabellones que rozan el lleno jornada tras jornada como los del Granada, el Palencia o el Bilbao, cuya asistencia media ronda los 6.000 espectadores.

La asistencia media en Bilbao ronda los 6.000 espectadores y Palencia y Granada casi llenan jornada tras jornada

La campaña de abonados se lanzó tarde y con una reducción media de un 20% en los precios con respecto a los de ACB, desde los 50 a los 170 euros, pero careció de un reclamo que enganchara a un socio que sentía que el club le debía algo tras dos descensos consecutivos. En 2010, cuando el Murcia bajó, lanzó su campaña para la LEB a finales de mayo (la liga empezaba en octubre) y sorprendió con una exitosa promoción: se devolvía el importe gastado en caso de ascenso con el descuento de esa misma cantidad para el abono en ACB.

La política de precios en Sevilla permanece inalterada y son los mismos sea cual sea el rival, si bien la pasada jornada, aprovechando las fechas navideñas, se introdujo ya una promoción para cambiar alimentos por una entrada. Para mañana ante el Oviedo (20:00) hay en marcha nuevas promociones con el propósito de enganchar a la afición y que San Pablo ofrezca un mejor aspecto con un pack familiar que incluye tres entradas por 15 euros, una entrada gratis para todos los abonados del Betis Energía Plus para un acompañante en su zona del abono y la posibilidad de que los socios del Betis (fútbol) puedan adquirir entradas para el choque por tan sólo tres euros. Todo para que el líder de la categoría se sienta más respaldado en la búsqueda de su duodécimo triunfo consecutivo, que podría sellar su clasificación para la Copa Princesa.