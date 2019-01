A vencer y a pasar de las mates

Las matemáticas son claras: una victoria más y San Pablo acogerá la celebración de la Copa Princesa. No hay más. No cabe nada más que no sea volver de Castellón con una victoria bajo el brazo, la decimotercera consecutiva, y en el vestuario del Betis Energía Plus lo saben. Pocos, muy pocos equipos, han sido capaces de mirar a los ojos de verdad, de forma convincente, al equipo entrenado por Curro Segura, que cuenta con una plantilla de 12 jugadores que prácticamente serían titulares en cualquier equipo y que marcan la diferencia. Más allá del plantel que esté enfrente, el propio Betis es su propio rival: si son capaces de mantener la línea de las últimas semanas, prácticamente no tendrán adversario. En caso contrario, si los jugadores no se aplican al máximo, sobre todo en defensa, tocará sufrir.

Cierto es que sólo una debacle en las dos últimas jornadas de competición de la primera vuelta impediría que el Betis estuviera en la Copa Princesa. Una catástrofe en forma de abultadas derrotas de la que nadie quiere oír siquiera hablar. Y cierto es que la dinámica que atraviesa el equipo, con 12 victorias consecutivas y mirando de reojo ya aquel récord que el CB Murcia estableció con 16, así como el margen de dos triunfos sobre el segundo clasificado, el Bilbao Básket, invitan a tener un moderado optimismo.

Ahora bien, mal haría el equipo bético en saltar relajados o sin la concentración necesaria al parqué del Pabellón Ciudad de Castellón. Para vencer en tierras valencianas, el Betis deberá mostrar su mejor versión para derrotar a un equipo que cuenta con mimbres de sobra para dar algún susto, sobre todo en su campo. Cierto es que al Tau Castelló no le han salido las cosas como esperaba hasta el momento, y que casi toca con la yema de los dedos los puestos de descenso tras encadenar tres derrotas consecutivas. En su casa, los levantinos han sumado las cuatro victorias que lucen en la clasificación, tras imponerse entre otros al Cáceres o al Lleida, una prueba de lo mal que haría el cuadro verdiblanco en confiarse con que la victoria ya está en el bolsillo incluso antes del salto inicial.

El equipo entrenado por Toni Ten tiene argumentos para dar la sorpresa, sobre todo en el juego interior, con Juan José García y Nick Washburn, máximos anotadores del plantel y en la carrera por el MVP de la LEB Oro, como principales sostenes del equipo. Será una importante prueba de fuego para los Stainbrook, Obi, Tunde y compañía, que una vez más deberán mostrar su garra bajo los aros ante una de las parejas de interiores más peligrosas de la competición.

Si en la pintura lucen buenos datos, la principal cruz del TAU Castelló está en el juego exterior, con el peor porcentaje de tiros de tres de la competición, siendo el único equipo de la LEB Oro que no supera el 30% de lanzamientos desde más allá de la línea de 6,75. Un 29,8% de lanzamientos de tres tienen los valencianos, unos pobres guarismos que tampoco deben tomarse como absolutos: los tiradores van por rachas y basta enchufar una para que comiencen a entrar todas.

Otra cosa será que los béticos sean capaces de ajustar bien la defensa casi al milímetro para evitar lanzamientos liberados y cómodos. Será momento de que la psicología entre en juego. Pero esa batalla también se debe ganar.