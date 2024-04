Los 5 monos más elegantes de Zara para un look de graduación sobresaliente y low cost.

A la temporada de bodas, bautizos y comuniones ahora también hay que sumarle las graduaciones. Este evento cada vez cobra mayor importancia y es por eso que el look debe estar más que estudiado. El vestido de lunares que ha agotado Rocío Osorno no es una opción para este tipo de eventos, aunque nos parezca perfecta para un look de invitada, no es lo mismo una boda que una graduación. Para las graduaciones, nada como un mono rojo, o de cualquier ptro color, con el que convertirte en la mejor vestida del evento.

En ese sentido, en Zara encontramos una selección de monos elegantes para un look de garduación sobresaliente y low cost. Sencillos, muy ponibles, con escotes muy favprecedores y a precios muy económicos, estos monos de Zara son ideales para un look de graduación.

El mejor look de graduación, con un mono en color liso

A la hora de plantear un look de graduación hay que partir de la premisa de que el estilismo debe ser elegante, pero no similar al de una invitada de boda. Es un evento formal, sí, pero los protocolos son bastante más relajados. Por eso, la opción de un mono se convierte en la más acertada para este tipo de eventos, sobre todo si son en colores lisos.

Muy favorecedores, cómodos y fáciles de combinar, los monos siempre han sido la opción preferida de las más estilosas. Sólo tienes que pensar en el calzado (preferiblemente, unas sandalias de tacón) y en los complemetos, que pueden ser unos pendientes llamativos y un bolso cruzado pequeño y sencillo.

Con cuello halter

Es uno de los cuellos más estilosos y favorecedores y para una graduación es una inmejorable elección. El detalle del cinturón ayuda a enmarcar la figura y el tejido, muy suelto y ligero, le da un toque muy elegante a la prenda, que luego podrás seguir usando en verano.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el mono con cuello halter de Zara para un look de graduación tiene un precio de 45,95 euros.

Con escote asimétrico

Es un color con el que siempre te verás favorecida porque es muy luminoso y juvenil. El detalle del escote asimétrico aporta el toque de distinción. Al presentar el cuello a la caja, es preferible que lleves el pelo recogido para dejar la zona mucho más pulida.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el mono con escote asimétrico de Zara para un look de graduación tiene un precio de 39,95 euros.

Con escote palabra de honor

Si tienes claro que tu look de graduación debe ser versátil para poder llevarlo en otras ocasiones, nada mejor que un diseño como este mono de Zara. Es uno de los más aplaudidos de su nueva colección y, según los complementos, podrás llevarlos en un evento formal como una graduación o en un contexto menos sofisticado.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el mono con escote palabra de honor de Zara para un look de graduación tiene un precio de 45,95 euros.

De color negro

Cuando no sepas qué ponerte, apuesta por un mono de color negro. Siempre te verás favorecida y, además, tendrás una pieza de eterno fondo de armario. Este mono de Zara resulta muy favorecedor porque presenta un corte a la cintura y un generoso escote con pliegues. No olvides meterle algo de color al estilismo, ya sea con los pendientes o con el bolso.

Disponible desde la talla S hasta la L, el mono negro de Zara para un look de graduación tiene un precio de 29,95 euros.

Todo al rojo

El rojo es siempre una opción que coge mucho peso para este tipo de eventos. En el caso de este diseño de Zara, que presenta un corte muy sencillo, las perneras anchísimas son lo que le dan el toque de elegancia. Lo puedes combinar con unas sandalias en dorado envejecido y unos pendientes XXL con piedras de colores.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el mono rojo de Zara para un look de graduación tiene un precio de 29,95 euros.