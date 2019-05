Dee; tan cerca, tan lejos

Muchos de los integrantes de la plantilla del Betis Energía Plus continúan con los trabajos de postemporada a las órdenes de Curro Segura, mientras que en las oficinas también se trabaja a destajo para encajar, en la medida de lo posible, las piezas que ayuden al equipo a consolidarse en la ACB después de pasar una temporada en el infierno de la LEB Oro. Ya hace más de una semana que desde el club se anunció la no continuidad de Matt Stainbrook y Aleksandar Marcius en la plantilla en, de momento, los únicos movimientos oficiales dados a conocer desde San Pablo de cara a la plantilla del próximo curso.

Pero la falta de noticias no quiere decir que las máquinas estén paradas. Para nada. De hecho, en el seno del club debaten pormenorizadamente la continuidad de cada uno de los jugadores firmados el pasado verano (todos, salvo Tunde, llegaron con un 1+1). Uno de los casos más significativos es el de Johnny Dee. El escolta norteamericano fue de menos a más durante la temporada pasada hasta convertirse en el máximo anotador del equipo bético en LEB Oro, con más de 12 puntos por partido. Su cartel de tirador y la buena temporada que hizo en Araberri, firmado por Asier Alonso, ahora secretario técnico del club bético y mano derecha de Juanma Rodríguez, lo trajo a Sevilla para convertirse en uno de los principales argumentos ofensivos del equipo, como así ocurrió.

Sin noticias certeras sobre su futuro, Dee se marchó de vacaciones a Estados Unidos. No comenzó los trabajos de postemporada y un críptico mensaje dejaba en el aire las dudas sobre su continuidad en el Betis la próxima temporada. "Fuera de Sevilla. De vuelta a los Estados Unidos. Gracias al Betis por este increíble año, dos títulos e incontables vivencias. Es algo real. Muchas gracias a todos", escribió el menudo escolta a través de su cuenta de Twitter, en un texto que sonaba a despedida.

✌🏽out Sevilla! Back to SD 🇺🇸Thanks @RealBetisEPlus for such an incredible year. 2 championships and countless memories. It’s been real. Muchas gracias a todo pic.twitter.com/QlYDcoETlU