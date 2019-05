El Betis Energía Plus ha dado a conocer que Stainbrook y Aleksander Marcius no seguirán la próxima temporada en el cuadro verdiblanco en la vuelta a la ACB, después del acuerdo alcanzado entre la entidad y ambos jugadores.

El Betis Energía Plus ha emitido el siguiente comunicado en sus redes sociales: " El Real Betis Energía Plus y los jugadores Matt Stainbrook y Aleksander Marcius han llegado a un acuerdo para la no continuidad de ambos jugadores en el próximo curso. Stainbrook y Marcius han sido partícipes de una temporada perfecta en la que se han conquistado la Copa Princesa y el título de la LEB Oro, con el consiguiente ascenso a la Liga Endesa. Desde el club se les agradece todo su trabajo y compromiso y se les desea la mayor de las suertes para el futuro de ambos jugadores".

Stainbrook y Marcius quedan desligados así de la disciplina del Betis Energía Plus después del éxito de la presente temporada con el ascenso y el título de la Copa Princesa.