La nueva ordenanza de la Feria de Sevilla no regulará el fin de semana de vísperas

El fin de semana previo a la Feria de Abril (la denominada preferia) no estará regulado en la nueva ordenanza de esta celebración. El motivo: hacerlo supondría darle oficialidad de fiesta a unos días que no lo son. Ésta es la explicación dada por el delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés, tras el acto de colocación del primer tubo de la portada de este año, que ha tenido lugar este viernes, la fecha más tardía que se recuerda para el inicio del montaje.

Las declaraciones de Alés contradicen a lo anunciado hace justo un año por el propio gobierno local, cuando se afirmó que la nueva ordenanza entraría de lleno en la preferia, con el fin de garantizar unos servicios mínimos durante el fin de semana anterior al lunes del alumbrado. Debe recordarse que durante dichas jornadas el real registra un lleno similar al de la semana de farolillos, motivo por el cual caseteros y Policía Local advierten del problema de seguridad que tal situación puede provocar.

La preferia resurgió en 2025, cuando se retomó el formato antiguo de la segunda de las fiestas de primavera, que volvió a comenzar la noche del lunes, en lugar de hacerlo la del sábado anterior. Dicho modelo largo se implantó durante el mandato del socialista Juan Espadas tras una consulta popular que José Luis Sanz, en su primer año de gobierno y siguiendo una promesa electoral, repitió. El lunes del alumbrado salió vencedor por la mínima.

En busca del consenso

En declaraciones a los medios de comunicación, Alés ha afirmado que “no se puede regular lo que no está en la Feria”, es decir, los días previos y posteriores, puesto que de hacerlo supondría “darle oficialidad” a la preferia. Este asunto, por tanto, se queda fuera de la nueva ordenanza, de la que ya se aprobó en enero de 2025 la modificación de su primer artículo, el relativo al formato.

El concejal de Fiestas Mayores ha detallado que la nueva normativa no aportará grandes cambios, sino que “actualizará” aspectos técnicos, cambios que se están negociando con los distintos grupos políticos, con el fin de que la ordenanza de la Feria sea fruto del “consenso”. Por ahora, no existe fecha para proponer su aprobación en el Pleno. “No hay prisa”, ha apostillado el edil del PP.

La ampliación del real

Otro de los proyectos en los que trabaja Fiestas Mayores respecto a la Feria es en la ampliación del real, proyecto que supondrá dar cabida a 220 casetas más. Con tal medida, se intenta palir la alta demanda que existe para hacerse con una de ellas. El gobierno local mantiene la fecha de 2027 para que dicha ampliación sea realidad. Alés, en este sentido, ha asegurado que “ya se lleva mucho trabajado, no partimos de cero, pues estamos en una fase administrativa”. La intención es que la obras comiencen después de la Feria de 2026. “No hay indicio de que la fecha de 2027 se vaya a retrasar”, ha señalado el concejal.

La principal novedad para la edición de este año es la empresa que montará la portada, Heliopol (del grupo Rusvel), que sustituye a Ferrovial en este cometido. Su montaje ha comenzado este viernes con la colocación del primer tubo. Se trata de la edición en la que esta estructura efímera será realidad en menos tiempo, apenas tres meses, gracias al sistema tubular que permite acortar los plazos de trabajo.