El Betis, a la espera la decisión de Burjanadze

El verano aún no ha empezado, la liga todavía no ha acabado y el mercado para el Betis Energía Plus se prevé largo. De momento sólo hay bajas, pero el club tiene bastante claro qué es lo que quiere y el primer jugador sobre el que se ha lanzado en firme es un viejo conocido: Beqa Burjanadze. El interés ya es mucho más que formal y la oferta está sobre la mesa.

El georgiano ha firmado un final de campaña espectacular con el Gipuzkoa demostrando que su lesión cuando jugaba en el Andorra en la 2017-18 está olvidada. Sin embargo, no pudo evitar el descenso del conjunto vasco, que con la pérdida de categoría no tiene, como le pasó al club verdiblanco, la posibilidad de ejercer el derecho de tanteo.

Por eso el Betis ha querido moverse rápido y ya ha hablado con el jugador, que conoce de primera mano la propuesta verdiblanca, aunque maneja otras ofertas de ACB, como la del Iberostar Tenerife, e incluso estudia alguna en el extranjero. Pero la entidad sevillana apunta alto y espera ya una respuesta del georgiano, que todavía es muy joven (25 años) y que valora lo que le ofrece Sevilla aun con sus limitaciones económicas respecto a otros rivales con mayor presupuesto: un rol importante en un proyecto ambicioso. A ello se une, además, el componente humano, ya que el georgiano se formó en la capital hispalense y siempre tuvo la espina de que no le dejaran triunfar en la que considera su casa. Fue José Luis Galilea quien, aun teniendo contrato en vigor, le cerró las puertas del club (incluso de malas formas, bajándolo del autobús cuando el equipo se iba a un torneo de pretemporada en Portugal o siendo el único jugador que en los amistosos no tenía su nombre en la camiseta ni jugaba).