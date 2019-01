Juanma Rodríguez: "No esperaba una racha así"

Las cosas van sobre ruedas en el Betis Energía Plus, líder de la LEB Oro que acumula una racha de 14 victorias consecutivas que ni el director deportivo del club, Juanma Rodríguez, esperaba.

"Es muy difícil lograr algo así. Para ser sincero, no la esperaba, menos aún en una categoría tan competida en la que hemos visto este fin de semana cómo el Barcelona B ganaba en Miribilla al Bilbao ante más de 8.000 espectadores. No lo esperaba, pero siempre tuve confianza en el trabajo y en el grupo que tenemos con gente comprometida, humana y profesional. Cuando los veo entrenarse y darlo todo, me deja tranquilo de que en el partido como poco competiremos, pero de ahí a ganarlos todos va un abismo. Debemos pensar en alargar la racha, aunque sin mirar más allá del próximo partido", dijo el malagueño en Radio Marca, lanzando un claro mensaje: "Hay que estar contentos, pero no eufóricos porque queda una segunda vuelta dura con desplazamientos exigentes y partidos en casa que, aunque la gente les pongan la etiqueta de fácil, serán complicados ante rivales que se estarán jugando evitar el descenso".

"La derrota llegará y hay que estar listos para levantarnos y ganar de nuevo"

En esa línea, la de no mirar más allá del próximo encuentro que también expone el técnico bético, Curro Segura, el directivo verdiblanco explicó: "Al principio de la temporada hablamos con los jugadores sobre cómo se subía, cuántas victorias hacían falta... No sé si eso les metió presión y el comienzo no fue el mejor. El récord de los 16 triunfos seguidos está ahí, pero debemos seguir pensando en el día a día. La derrota llegará y hay que estar preparados para que cuando perdamos no sea una catástrofe y nos levantemos para ganar el siguiente partido. No hay que pensar en la marca de 16 victorias, sino en el próximo rival, el Huesca, y sumar un triunfo más. Lo que llegue después...".

Uno de los debes, en cualquier caso, es la escasa afluencia de público a San Pablo. "Personalmente, yo, que vengo de fuera y que conocía al equipo de la ACB, ya le dije a los jugadores que la mejor campaña de marketing la tenían que hacer ellos ganando partidos. Eso el equipo lo ha hecho y ahora le diría a la gente que no se lo pierda. Un grupo con corazón que pelea y que juega bien al baloncesto. Yo eso no me lo perdería si me gustara este deporte. También el club debe mejorar algunas cosas para que el pabellón presente un mejor aspecto. Yo pensé que habíamos remontado con los casi 3.000 espectadores del día del Oviedo, pero ante el Lleida volvimos a pinchar en asistencia. Nos hemos propuesto de aquí en adelante mejorar ese aspecto, pero es una labor de todos", argumentó el director deportivo, quien no dudó en poner "matrícula de honor" a Curro Segura por cómo está gestionando la plantilla, una de las claves del éxito: "A veces alguno juega cinco minutos o no juega y cuando vuelve a entrenarse lo hace con más ganas. Es el principal éxito de esta primera vuelta. El compromiso de todos los jugadores".