Curro Segura: "Acabar la primera vuelta sólo con dos derrotas sería positivo"

El Betis Energía Plus afronta con optimismo el final de la primera vuelta en un partido en el que buscará ante el Lleida mantener su condición de invicto en su fortín de San Pablo para así sumar su decimocuarta victoria consecutiva, en una jornada unificada en la que conocerá a su rival para la Copa Princesa. Pero el técnico verdiblanco, Curro Segura, no quiere distracciones de ningún tipo y sólo piensa en el Lleida.

Rival: "Terminamos la primera vuelta ante un equipo que empezó muy bien la temporada y que está haciendo un gran año, pero espero que nosotros seguro podamos alargar la racha lo más posible".

Copa Princesa: "Voy a ser muy pesado. Quedan 18 jornadas más y no podemos desviarnos de nuestro camino. Hasta que no volvamos de jugar con el Araberri no pensaremos en la Copa. Ahora sólo estamos centrados cien por cien en el Lleida, que cuenta con jugadores atléticos, de calidad y expertos que nos pondrán las cosas difíciles. Pensar en otra cosa que no sea este partido no nos ayuda en nada".

Racha: "Si ojalá ganamos y sumamos el decimocuarto triunfo entonces pensaremos en intentar lograr el decimoquinto. Lo del récord sólo lo pensaremos cuando toque. Ojalá que sigamos invictos en San Pablo y que la gente siga disfrutando y ayudándonos. Después repetimos en casa y lo afrontarlos con la misma idea".

Lleida: "Se parece al Oviedo en muchos de sus conceptos defensivos. Ante el Oviedo nuestro gran acierto nos ayudó a romper el partido pronto. Necesitamos imponer un buen ritmo al encuentro y buscar y aprovechar sus debilidades. Que reciba muy pocos puntos es buen indicador del rival con el que nos medimos".

TAU Castelló: "Es bueno que sepamos ganar viniendo de atrás, que te remonten, o en partidos igualados como los últimos fuera de casa, porque nos encontraremos diferentes tipos de encuentros en la segunda vuelta y esto nos genera confianza al ver que estamos preparados para todo. Cada partido es distinto y cualquier día un jugador puede aparecer para ser importante según se esté dando dé el choque. Y contra eso hay que poner soluciones y saber reaccionar según se esté desarrollando un choque, como hemos demostrado".

Segunda vuelta: "Todo será distinto en la segunda vuelta. El calendario es caprichoso y no sabemos en qué momento de forma nos medioremos con quien. Huesca y Valladolid nos cogieron en nuestro peor momento hasta ahora. Queda mucho y la dificultad será máxima, pero acabar la primera vuelta con dos o tres derrotas es positivo y nos planteamos el reto de seguir en la misma línea".