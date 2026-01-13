Premios Goya 2026: lista completa de nominados

La Academia de Cine ha dado a conocer este martes el listado de nominados y nominadas a la 40ª edición de los Premios Goya, cuyos galardones se entregarán el 28 de febrero en Barcelona. La capital catalana acogerá una gala muy especial que celebrará cuatro décadas del cine español y que contará con Luis Tosar y Rigoberta Bandini como presentadores.

Las grandes favoritas de esta edición son Los domingos, de Alauda Ruiz de Azúa, que encabeza las nominaciones con un total de 13 candidaturas, y Sirat, dirigida por Oliver Laxe, que le sigue de cerca con 11 nominaciones. Ambas producciones parten como las principales aspirantes en una edición marcada por la diversidad de miradas autorales y la fuerza del cine de autor.

Mejor película

La cena

Los domingos

Maspalomas

Sirât

Sorda

Mejor dirección

Carla Simón por Romería

Oliver Laxe por Sirat

Alauda Ruiz de Azúa por Los domingos

Aitor Arregi y José Mari Goenaga por Maspalomas

Albert Serra por Tardes de soledad

Mejor actor protagonista

Alberto San Juan por La cena

Miguel Garcés por Los domingos

Jose Ramón Soroiz por Maspalomas

Mario Casas por Muy lejos

Manolo Solo por Una quinta portuguesa

Mejor actriz protagonista

Ángela Cervantes, por La furia

Patricia Lopez Arnaiz, por Los domingos

Antonia Zegers, por Los Tortuga

Nora Navas, por Mi amiga Eva

Susana Abaitua, por Un fantasma en la batalla

Mejor actor de reparto

Miguel Rellán por El cautivo

Juan Minujín por Los domingos

Kandido Uranga por Maspalomas

Tamar Novas por Rondallas

Álvaro Cervantes por Sorda

Mejor actriz de reparto

Elvira Minguez por La cena

Nagore Aranburu por Los domingos

Miriam Gallego por Romería

Elena Irureta por Sorda

María de Medeiros por Una quinta portuguesa

Mejor actor revelación

Antonio Toni Fernández Gabarre por Ciudad sin sueño

Julio Peña por El cautivo

Hugo Welzel por Enemigos

Jan Monter Palau por Estrany Riu

Mitch por Romería

Mejor actriz revelación

Nora Hernández por La cena

Blanca Soroa por Los domingos

Elvira Lara por Los domingos

Llúcia García por Romería

Miriam Garlo por Sorda

Mejor dirección novel

Ion de Sosa por Balearic

Jaume Claret Muxart por Estrany riu

Gemma Blaco por La furia

Gerard Oms por Muy lejos

Eva libertad por Sorda

Mejor guion original

Los domingos

Maspalomas

Sirat

Un fantasma en la batalla

Una quinta portuguesa

Mejor guion adaptado

Ciudad sin sueño

La buena letra

La cena

Romería

Sorda

Mejor música original

El talento

Leo & Lou

Los tigres

Maspalomas

Sirât

Mejor canción original

La Arepera de Paloma Peñarrubia Ruiz por Caigan las rosas blancas

Flores para Antonio de Aba Flores, Sílvia Pérez Cruz por Flores para Antonio

Hasta que me quede sin voz de Leiva por Hasta que me quede sin voz

Y mientras tanto, canto de Víctor Manuel por La cena

Caminar el tiempo de Blanca Paloma Ramos, Jose Pablo Polo, Luis Ivars por Parecido a un asesinato

Mejor película documental

Todos somos Gaza

Eloy de la Iglesia, adicto al cine

Flores para Antonio

Tardes de soledad

The Sleeper. El Caravaggio perdido

Mejor película de animación

Bella

Decorado

El tesoro de Barracuda

Norbert y Olivia

El terremoto invisible

Mejor película iberoamericana

Belén (Argentina)

La misteriosa mirada del flamenco (Chile)

La piel del agua (Costa Rica)

Manas (Brasil)

Un poeta (Colombia)

Mejor película europea

Cónclave

La chica de la aguja

Unfolding

Un simple accidental

Valos sentimental

Mejor dirección de fotografía

Ciudad sin sueño

Los domingos

Los Tigres

Maspalomas

Sirat

Mejor montaje

Ciudad sin sueño

Los domingos

Los Tigres

Sirat

Un fantasma en la batalla

Mejor sonido

El cautivo

Los domingos

Los Tigres

Sirat

Sorda

Mejor dirección de producción

Ciudad sin sueño

El cautivo

Los domingos

Los tigres

Sirat

Mejor dirección de arte

El cautivo

La cena

Los tigres

Maspalonmas

Sirat

Mejor diseño de vestuario

El cautivo

Gaua

La Cena

Los Domingos

Romería

Mejor maquillaje y peluquería

El cautivo

Gaua

La tregua

Maspalomas

Sirât

Mejores efectos especiales

Enemigos

Gagua

Los tigres

Sirat

Un fantasma en la batalla

Mejor cortometraje de ficción

Ángulo muerto

De sucre

El cuento de una noche de verano

Sexo a los 70

Una cabeza en la pared

Mejor cortometraje documental

Disonancia

El santo

La conversación que nunca tuvimos

The Painter’s Room

Zona wow

Mejor cortometraje de animación