Pablo Almazán se apunta para Huesca

La cuenta atrás para Huesca ha empezado y Pablo Almazán se apunta para el estreno del Betis Energía Plus en LEB Oro. No se sabe si, tras el lío que ha armado la Federación Española de Baloncesto (FEB), habrá televisión a tres días del debut, pero el Betis Energía Plus ya está centrado en su arranque liguero en la ciudad aragonesa. Allí inicia el conjunto de Curro Segura el que será un largo camino cuyo objetivo es alcanzar el ascenso y con ese reto por delante y un elevado número de rivales por ello al inicio, lo mejor, sin duda, es empezar ganando.

A ello podría ayudar Pablo Almazán, que vuelve a trabajar con el grupo tras una pretemporada que se ha pasado casi por completo en el dique seco por una rotura de fibras en el bíceps femoral derecho de la que ya tiene el alta médica y deportiva, por lo que podrá estar a las órdenes del técnico el viernes.

El preparador granadino desplazará, si no surgen problemas de última hora, a los once jugadores de la primera plantilla –todos menos Marcius, que sigue con su proceso de recuperación de su rodilla–, incluido un Samb que ya jugó en Cáceres, además de un canterano, posiblemente Pluta o Vlahovic. "Lo vi bien. Aún algo perdido por la falta de minutos junto a sus compañeros, pero con muy buena predisposición. Estoy contento por su rendimiento ante el Cáceres, ya que era una prueba difícil por el poco tiempo que llevaba con nosotros", destacó Segura sobre Samb, el último fichaje.

El club anunció que bajo las actuales condiciones no retransmitirá ni los partidos en San Pablo

Con Stainbrook ya integrado desde hace unos 10 días, las bajas, sobre todo las de los pívots, han hecho que el equipo jugase de una determinada forma y ahora deba acostumbrarse a jugar con sus interiores, que deben marcar diferencias. Pese a todo, el preparador verdiblanco se mostró satisfecho por el trabajo previo al inicio liguero: "Vamos sumando jugadores, vamos perfilando cosas y mejorando nuestro juego colectivo. Estoy satisfecho por el esfuerzo del grupo, por volver a competir cuando Cáceres estaba mejor en el último amistoso. A pesar de no estar acertados desde la línea del triple hemos logrado ganar ese partido de manera más o menos cómoda".

El Betis se estrenará el viernes a las 21:00 en el Palacio Municipal de los Deportes de Huesca ante un rivalque en pretemporada ganó cuatro partidos (dos ante rivales de la LEB Oro como Força Lleida y TAU Castelló) y perdió tres (Zaragoza de ACB, Bilbao y Força Lleida). Su máximo anotador ha sido el ex ACB Tyler Haws (Obradoiro) y el equipo anotó de media en los cuatro partidos ante rivales de su categoría 73 puntos a favor y encajó 75,25 en contra.

Está por ver qué pasa con la televisión. Se espera que la FEB y LaLiga hagan público su acuerdo en las próximas horas para conocer qué dos encuentros serán televisados, la única forma de ver al equipo a domicilio ya que el club heliopolitano anunció que bajo las actuales condiciones no retransmitirá ni siquiera los partidos en casa.