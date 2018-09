La televisión para la LEB Oro, en el aire

El Betis Energía Plus arranca la liga el próximo viernes en Huesca y a día de hoy no se sabe si el partido podrá verse de alguna manera. Hasta la pasada campaña la Federación Española de Baloncesto (FEB) ofrecía todos los encuentros de la LEB Oro por su canal de Internet. Un tiro de cámara único, con suerte dos, y poco más, pero todos los encuentros eran retransmitidos. Sin embargo, esta campaña en la que el conjunto verdiblanco aborda el reto del ascenso todo cambiará.

La FEB acabará con su canal tras firmar un acuerdo –se hará público la semana que viene– con LaLiga, a través de su plataforma LaLiga4Sports que ya ofrece la Asobal y partidos de Primera y Segunda División de la Liga Nacional de Fútbol Sala, entre otras competiciones. La contraprestación para cada club son unos míseros 8.000 euros al año por los que la FEB ha vendido a sus aficionados al baloncesto, que ya no podrán ver todos los partidos de la segunda competición nacional pues, en principio, la nueva plataforma sólo emitirá en directo dos encuentros por jornada. Normalmente viernes por la noche, para no coincidir con el fútbol, y quizá domingos por la mañana.

LaLiga se hace con los derechos de la LEB Oro y cualquier otro canal que quiera dar los partidos debe negociar con ella. No parece que en el primer año ponga muchas pegas económicas a quien quiera hacerlo, pero sí condiciones, entre las que destacan contar con un mínimo de cuatro cámarasy narrar en castellano. Pero hay otros que pueden hacer que Betis Televisión no ofrezca los encuentros en casa. La emisión online debe ser geolocalizada y ceder la señal a LaLiga para que ella la explote fuera del territorio local. Ese requisito complicaría la emisión no sólo en los medios del Betis, sino para cualquier medio local de otra ciudad, que además tampoco podría ofrecer dicha retransmisión con su logotipo en pantalla. Esto es, hacerle el trabajo a LaLiga para que sea ella la que explote el producto, por lo que parece complicado llegar a un acuerdo.