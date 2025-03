Campeona olímpica y no europea: así arrasó Coventry en las elecciones del COI

Costa Navarino (Grecia)/Las reacciones a la victoria de la zimbabuense Kirsty Coventry en las elecciones presidenciales del COI, este jueves en un complejo turístico de Costa Navarino (Grecia), han subrayado el hecho histórico de que vaya a ser la primera mujer en el cargo, pero el actual presidente, el alemán Thomas Bach, destacó por encima de ello otros dos aspectos de su biografía: ser campeona olímpica y no europea.

Si los baremos que circularon por los pasillos olímpicos durante la campaña electoral fueron esos, solo Coventry podía ganar las elecciones, como hizo por goleada: en primera ronda y con un voto más, 49, que los otros seis rivales juntos.

Ninguno de ellos -Juan Antonio Samaranch (ESP, 28 votos), Sebastian Coe (GBR, 8), Morinori Watanabe (JAP, 4), David Lappartient (FRA, 4), Johan Eliasch (GBR, 2) y Feisal Al Hussein (JOR, 2)- cumplía ambos requisitos. El otro campeón olímpico en liza, Sebastian Coe, nació en Londres.

Siete medallas olímpicas

Kirsty Coventry, de 41 años, ganó siete medallas olímpicas durante su carrera como nadadora, dos de ellas de oro. Es la deportista más laureada de África. Y eso, advirtió Bach este viernes, es a día de hoy esencial para un presidente del COI.

"Ser campeón olímpico me ayudó tremendamente en mis encuentros con los líderes políticos. Te miran de manera diferente, entras en una reunión y no tienes que explicar por qué estás allí. No eres un cargo más, no tienes que defenderte. La gente tiene más curiosidad por ti que tú por ellos", afirmó Bach, oro en esgrima por equipos en Montreal 76.

Si a Bach, un esgrimista, le miran con admiración por su título olímpico, cómo será con Coventry, una de las mejores espaldistas de la historia.

En todas sus intervenciones tras las elecciones, Bach evitó centrarse en la condición femenina de su sucesora y señaló que ni se trató de una rivalidad entre hombres y mujeres ni el verdadero giro está en el sexo de la presidenta electa.

"La paridad de género es solo una pieza del puzzle", afirmó. "Hubo antes de mí ocho presidentes y todos hemos sido europeos, menos un estadounidense. Esto no reflejaba la diversidad del Movimiento Olímpico. Esta elección es, sobre todo, un compromiso con la globalidad".

El COI ha sido un organismo eurocentrista desde su creación. En la Sesión celebrada esta semana en Grecia, 45 de sus 109 miembros procedían del Viejo Continente. Pero es lo más diverso que ha sido nunca. En su asamblea se sientan representantes de Burundi, Yibuti, Papúa Nueva Guinea o Palau y acaba de terminar su mandato una vicepresidenta de Aruba, Nicole Hoevertsz, una de las personas más cualificadas que trabajan en el organismo.

41 años, la más joven de siempre

Esta multimillonaria ONG tendrá durante los próximos ocho años, quizá doce, una presidenta de Zimbabue. De 41 años, es la más joven de siempre con la excepción del fundador Pierre de Coubertin, que ocupó el cargo con 33.

Con todo, el hecho de que el COI haya optado por una mujer ha sido el dato más impactante para la mayoría.

El presidente del Comité Paralímpico Internacional (IPC), el brasileño Andrew Parsosn, lo expresó en la última jornada de trabajo de la 144 Sesión del COI: "No se pueden imaginar la cantidad de mujeres que me han dejado mensajes de alegría, de celebración, empezando por mi propia hija. Le prometí felicitar públicamente a Coventry en su nombre".

Con su victoria, la exnadadora tumbó de golpe la imagen prototípica de los miembros del COI: un hombre mayor, europeo y con una relación tangencial, en el mejor de los casos, con la alta competición. Una joven mujer africana está ahora al mando.