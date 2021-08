'Ni chicha ni limoná' en la bahía de Palma

La flota andaluza que participa en la 39 edición de la Copa del Rey Mapfre sigue sin posicionarse a falta de una jornada, la de hoy, para que finalice una edición sin chicha ni limoná. Sólo la clases BMW-ORC 1, 2 y 3 han tenido un buen nivel técnico y una flota competitiva, mientras que el resto de categorías mostraron un nivel menor sin entrar a valorar a los tres tipos de clases dentro del Club Swan prácticamente sin flota española, con sólo una unidad en la clase CS 50 y tres en la CS 42.

Que los monotipo J70 participen en la Copa del Rey Mapfre, no lo entiende nadie, ya que una clase con apenas seis barcos y un nivel discreto no debería tener sitio en esta regata. Sin embargo la flota exclusiva a las 'chicas' tuvo una buena presencia y si bien no era tan numerosa como en otras ediciones, sí era muy competitiva.

La que estuvo de categoría de nuevo fue la bahía de Palma, con buen viento del sur, estable y soplando entre 8 y 9 nudos que permitieron que las dos pruebas del día se pudieran efectuar sin complicaciones y con celeridad entre ellas. Especial mención cabe hacer al Comité de Regatas del área Bravo, que preside Aida González, que brilló a gran altura, tanto en el balizamiento como en el posicionamiento de la línea de salida. Estaba tan bien fondeada que los tramos de ceñida y popa prácticamente no estaba favorecido ni por la derecha ni por la izquierda del campo de regatas.

En cuanto al comportamiento de la flota andaluza, analizándola una por una, el mejor de todos una vez más fue el Teatro Soho Caixabank, de Javier Banderas, que no sólo lo fue de la flota andaluza, sino de las 13 embarcaciones inscritas en la clase BMW ORC 2. El barco de los hermanos Banderas, que lleva al timón a Daniel Cuevas y a uno de los mejores regatistas españoles de todos los tiempos como Luis Doreste como táctico.

En esta segunda fase de la regata y a falta de las dos pruebas de este sábado, ha conseguido cinco victorias y tan solo un segundo puesto, acumulando un total de seis puntos, con una renta de otros tantos sobre el segundo. Todo indica que si no ocurre una hecatombe volverá a levantar su cuarta Copa del Rey Mapfre, resarciéndose del segundo puesto alcanzado en la 38 edición, que tras dominar en la primera fase con autoridad lo perdió en la aplicación del nuevo reglamento de las series finales.

No se encuentra explicación a los malos resultados del Estrella Damm, bajo los colores de RCMT de Punta Umbría. No sólo estuvo sin ritmo desde el principio, sino que no se entiende que haya cambiado de barco para defender el título alcanzado en el 2019. Se da la circunstancia además que ese modelo de barco, el DK46 del pasado año, rebautizado ahora como Hydra, será casi con toda seguridad el flamante ganador de la regata en la clase BMW ORC1, con Fernando León como táctico y Pepe Ponce a la caña. Y además con presencia andaluza ya que en su tripulación forman los regatistas de El Puerto de Santa María, Nacho Alcina y Jaime Manteca Martínez del Cerro.

En la clase BMW ORC 3 la sorprendente y gran regularidad del Foster Swiss, que hasta ayer había conseguido un primero y un tercero, se vio truncada, a pesar que en la primera de las dos pruebas del día consiguió un cuarto puesto. Pero el octavo lugar de la segunda regata lo mandó a la quinta posición de la clasificación, con un total de 20 puntos, a uno del cuarto, a dos del tercero, a tres del segundo y a ocho del nuevo líder, el cartaginense El Carmen Elite Sails, que apunta a vencedor de la clase. Los de la Asociación Deportiva Canaleta de Huelva, que lidera Ignacio Zalvide, tienen que afinar, porque tienen opciones de triunfo y podio aún.

También dentro de este grupo el barco de Puerto Banís Jipi consiguió dos undécimos puestos , subiendo hasta el puesto 13, en una flota de 18 unidades.

Las chicas del Grupo Consentino-Les Roches de María Fiestas y Cristina Leyva no estuvieron tan afortunadas como el jueves, con un noveno y cuarto puestos cediendo el liderato al Covirán Dorsia, del que están a cuatro puntos. Mientras, en el grupo de los monotipos J70, la actuación del Gbullhound Les Roches de Pepequín Orbaneja, sigue siendo penosa situándose de nuevo en el penúltimo lugar de las seis unidades que compiten.