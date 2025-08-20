Las Cocos se refuerzan con talento joven

Cuatro nuevas incorporaciones para las Cocodrilas de cara a la próxima temporada de Liga Iberdrola. Además, todas ellas son andaluzas.

Idaira García López, de 21 años, se posición es la de centro, tanto de 12 como de 13. Nacida en El Puerto de Santa María (Cádiz) y formada en el C.R. Atlético Portuense. Llega procedente del CRAT Rialta gallego. Idaira ha sido convocada con la selección española sub 23 para el partido de las estrellas Iberdrola y con las selecciones española y andaluza de rugby seven.

Alba Sánchez Rodríguez, que cubrirá la posición de tercera línea. La joven jugadora de 22 años llega a Sevilla tras cerrar su etapa en el Club de rugby de Málaga y ha competido en el Grand Prix Nacional de Seven con el Universidad de Sevilla, que fue subcampeona en la última edición.

Lucía Aguayo Herrador, que se desempeña primer o segundo centro y es un talento joven (sólo tiene 18 años) que puede jugar de ala o zaguero. Lucía ha tenido sus inicios en el R.C. Jaén, donde ha destacado consiguiendo llegar a la selección andaluza de su categoría de edad.

El último de los refuerzos es el de Guadalupe Martínez Barea, también de 18 años. Segunda línea que comenzó en el Úbeda Atlantes y que da el salto desde el Jaén Rugby, como ya hicieron sus compañeras de procedencia como Lea Ducher o Blanca Ruiz.

La nueva directora técnica, Marga Rodríguez, sigue trabajando para encontrar jugadoras de futuro que vayan adquiriendo experiencia, así como en el mercado de jugadoras extranjeras. “Nuestro proyecto se enfocará especialmente en las jugadoras de casa y de talento andaluz para que tengan un buen entorno de entrenamiento y ofrecer las mejores condiciones para que se desarrollen al máximo como jugadoras y personas. Apostar por el talento andaluz es muy importante para nosotras y trabajaremos para que todas ellas se queden en nuestra tierra”. afirmaba Marga sobre las prioridades del club en el mercado.

En los próximos días anunciarán la incorporación de una primera línea de Fiji que se encuentra en el Mundial de Inglaterra, donde forman parte de la selección española las cocodrilas Marieta Román y Lea Ducher, que jugarán sus partidos de clasificación del Grupo C contra Nueva Zelanda el domingo 24 a las 19.30 hora española, contra Irlanda el domingo 31 a las 14.00 y contra Japón el domingo 7 a las 14.00 bajo las órdenes del entrenador sevillano Juan González.