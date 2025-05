David Muñoz acaba el viernes como el más rápido en Le Mans, mientras Rueda sufre

Ha vuelto el Mundial de Motociclismo con el Gran Premio de Le Mans. El piloto de Brenes, David Muñoz, acabó el viernes como el más rápido y está clasificado directamente para la Q2, donde también estará el líder del campeonato, José Antonio Rueda, que sufrió más de lo esperado, pero terminó noveno, asegurando así su plaza en el top-10.

Rueda ya había avisado antes de llegar a territorio francés que este circuito le iba a costar, y así ha sido. Al piloto palaciego siempre se le ha atragantado este trazado, finalizó noveno en 2023 y octavo en 2024. En la primera sesión libre de este viernes acabó sexto, a más de medio segundo del más rápido, Adrián Fernández, el piloto de Leopard Racing. En la segunda tanda, la tónica fue similar, estuvo ausente de los puestos delanteros, algo poco habitual en el inicio de la temporada 2025. Incluso sufrió para meterse en ese top-10 que da acceso directo a la Q2, terminando noveno, tan sólo 12 milésimas por delante de su compañero de equipo, Álvaro Carpe.

Tras finalizar la jornada del viernes Rueda comentó que no ha sido su mejor viernes de la temporada. "Me ha costado un poco conseguir un ritmo constante, pero al menos sabemos en qué tenemos que trabajar para mañana y para la carrera del domingo. Ahora tenemos que centrarnos en la puesta a punto, ser más precisos en las curvas largas y sentirnos más cómodos sobre la moto. Esta pista nunca ha sido mi favorita, así que no creo que estemos tan lejos del ritmo de la primera jornada. Mañana daremos otro paso adelante, estoy seguro", afirmó el ganador del Gran Premio de Jerez.

Todo lo contrario vivió David Muñoz, que fue de menos a más durante el viernes. El de Brenes terminó quinto en la primera sesión libre. Aunque se fue al suelo al inicio de la segunda tanda, lo que le hizo perder casi media hora de sesión, logró reponerse y marcar el mejor tiempo del viernes: 1:40.236, una décima más rápido que el japonés Ryusei Yamanaka. Muñoz se postula así como uno de los favoritos para lograr la pole position este sábado.

Horarios de la clasificación

Este sábado se decidirá la pole a partir de las 12:50 horas con la Q1, aunque en esta sesión no estarán presentes los dos pilotos sevillanos, que lucharán directamente por la mejor posición en la parrilla a partir de las 13:15 horas. Antes, a las 8:40 horas, se celebrará la práctica 2