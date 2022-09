El permanente debate sobre Luis Enrique en las redes entra en erupción

El gol de Morata en los últimos minutos del Portugal-España volvía a incendiar este martes las redes sociales. El seleccionador español, Luis Enrique, que había sido duramente criticado por la derrota del pasado sábado contra Suiza, se volvía a salvar del cadalso y sus más fieles alegaban que era el mejor entrenador posible con vistas al inminente Mundial de Catar.

Los resultados volvían a ponerse a favor del asturiano, que ha sido capaz de meter a España en dos Final Four de la Liga de Naciones y de llegar a la final de la Eurocopa. Los datos objetivos no mienten y ahí están, pero las críticas a las convocatorias y a las alineaciones son continuas.

Es una evidencia que por detrás de todo lo que subyace es un enfrentamiento frontal entre el Real Madrid y el Barcelona, ya que al asturiano, paradójicamente ex jugador madridista también, se le identifica exclusivamente con la entidad azulgrana. Un resumen de los tuits podría comenzar, pues, por éste de El Chiringuito en este eterno debate.

Es el punto de arranque de un debate que trasciende incluso a las fronteras españolas y donde difícilmente se entiende que se pongan en cuestión los méritos deportivos de Luis Enrique. Una página dedicada a los resultados deportivos y las apuestas lanzaba en la mañana del miércoles la siguiente reflexión.

Is Luis Enrique the best manager in international football? 🥇 pic.twitter.com/OgZSuG4TB6