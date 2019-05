Un desenlace que exige determinación

Aunque resulte complicado de creer, después de 41 jornadas de campeonato, sigue siendo una incógnita qué equipos del Grupo X disputarán la promoción de ascenso a Segunda Divisón B. Y es que son seis los conjuntos que aún batallan por las tres plazas que siguen a la primera, ya matemáticamente en propiedad del Cádiz B. Entre éstos hay dos representantes sevillanos: el Utrera y el Betis Deportivo. Ambos llegan a la jornada final con 76 puntos en su casillero, aunque son los hombres de Jesús Galván quienes parten con ventaja.

Los utreranos, que por average ocupan la tercera posición, se miden a domicilio al ya descendido Cabecense. Hay razones para pensar que los visitantes darán el do de pecho: han recuperado esta semana a futbolistas importantes como Javi Medina o Jairo Caballero y los escasos 30 minutos en coche que distancia Utrera de Las Cabezas de San Juan harán que un buen número de seguidores se desplacen para alentar a los suyos. No obstante, el estado de forma del cuadro de Galván no es el más propicio. Aunque los utreranos sólo han perdido en cuatro de sus 20 desplazamientos esta temporada, tres de esas derrotas llegaron en los últimos dos meses.

Algo más difícil lo tendrá el Betis Deportivo, que visita el campo de uno de las escuadras inmersas en la lucha por el play off, el Ceuta. El filial heliopolitano necesita mejorar los resultados de Utrera y Los Barrios, pero sin perder de vista al Algeciras y al Xerez Deportivo, que con 74 puntos también esperan un error por delante. Los béticos acumulan cuatro victorias consecutivas y José Juan Romero cree que llegan al día clave “a un nivel altísimo”, aunque vencer en el Alfonso Murube es todo un desafío. Los ceutíes, que han hecho una gran segunda vuelta, no pierden en casa desde el 20 de enero.

En la zona baja, el Écija y el Sevilla C también afrontan envites importantes en los que ambos intentarán eludir la promoción de descenso. Los astigitanos visitarán al Guadalcacín, que perdió la categoría hace ya muchas jornadas. Necesitarían ganar y esperar los tropiezos del San Roque y el Sevilla C. Mientras los leperos se miden al Arcos, los de Lolo Rosano visitan a la Lebrijana, ya salvada. Más tranquilo, pero todavía con la mosca detrás de la oreja, recibirá el Coria al Atlético Espeleño.

El más ajeno a los nervios, junto a la Lebrijana, será el Gerena, que se bate con el Xerez Deportivo sin jugarse nada. Pero más allá del papel de los de Márquez Cachola, la jornada será vibrante. La determinación dictará sentencia.