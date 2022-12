La durísima crítica de Messi al arbitro Mateu Lahoz y el "¿Qué miras bobo?" a Weghorst

El astro del fútbol mundial, Leo Messi, se mostró durísimo con el arbitraje del español Mateu Lahoz a pesar de la alegría por la clasificación para las semifinales de Argentina en los penaltis contra Países Bajos. Entrevistado sobre el mismo césped por una televisión de su país, Messi, en una de las últimas preguntas, apuntó un "no quiero hablar del árbitro. Porque después viste como es, no puedo ser sincero, no puedes decir lo que pensás, enseguida te sancionan con partidos, pero creo que la gente vio lo que fue".

La estrella del fútbol mundial ya se había lanzado él solito en sus manifestaciones sobre el árbitro valenciano e insistió con contundencia: "Teníamos miedo antes del partido, porque sabíamos lo que era y creo que la FIFA tiene que revisar eso, no puede poner un árbitro así en estas instancias del partido. Para un partido de tanta semejanza, tan importante es increíble que el árbitro no esté a la altura".

Lo increíble es que la queja de Messi habría que analizarla pormenorizadamente, porque la actuación de Mateu Lahoz no fue nada acertada, pero en ningún momento se observa que perjudique a Argentina. Sanciona con penalti el derribo a Acuña y después sólo pita las faltas que se iban produciendo, ya que el derribo de Pezzella en la acción del 2-2 parece claro y se había perdido mucho tiempo en el tiempo añadido, incluido casi un minuto en el choque entre dos cabezas de defensores argentinos. Después, sin embargo, pudo expulsar a Paredes en una jugada en la que se produce un claro derribo y un posterior balonazo al banquillo que pudo originar claramente dos tarjetas amarillas consecutivas.

🎙️ Leo Messi, tras el pase a semifinales:➡️ "Mucha alegría y mucho desahogo"➡️ "Para un partido tan importante no puede ser que el árbitro no esté a la altura"➡️ "Estamos disfrutando muchísimo de esto"📺#ElClub pic.twitter.com/nMOEODPVg6 — Gol Mundial (@Gol) December 9, 2022

Messi se quedó a gusto con el árbitro español, pero, lógicamente, no se acordó para nada de su compatriota Fernando Rapallini por su actuación en el partido entre España y Marruecos en los octavos de final. En España no habido grandes críticas en los medios de comunicación hacia la actuación del argentino, pero su labor dejó mucho que desear a la hora de cobrar las faltas, sobre todo en la primera mitad del encuentro.

"¿Qué miras bobo?"

Los incidentes de Messi tras el acabar el encuentro no se quedan en las críticas a Mateu Lahoz. Cuando Weghorst, autor de los dos goles de Países Bajos, fue a pedirle la camiseta al argentino mientras atendía a los medios, éste mal interpretó que se quedara mirando mientras hablaba y le espetó "¿Qué miras bobo? ¿Qué mirás bobo?".