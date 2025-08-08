Elise Petit, refuerzo de lujo para el Fundación Unicaja Andalucía

El Fundación Unicaja Andalucía ha alcanzado un acuerdo con la receptora Elise Petit para que se incorpore al equipo la temporada 2025/26. La jugadora, con pasaporte de EEUU y canadiense, llega procedente del Tenerife La Laguna tras su paso por Quimper Voley 29 de la liga francesa donde fue una de las fuerzas ofensivas claves de la plantilla.

Elise Petit (08/10/1999) se formó en las filas del Instituto Redmon (Washington, Estados Unidos), donde fue capitana y batió las estadísticas de remates en un partido (35) y en la temporada (410). En la 2017/18 comenzó su andadura profesional en las filas del Dartmouth College cuyos colores defendió durante cuatro campañas. En su segundo año participó en 65 partidos, siendo la segunda del equipo en remates (142) y la tercera en puntos (161,5), además de firmar 59 asistencias y 22 bloqueos totales.

En la 2021/22 fichó por la Universidad de Columbia Británica (Canadá) por dos temporadas para, posteriormente, dar el salto a Europa. Una experiencia compleja que empezó en el USC Münster de la Bundesliga Alemana, donde no logró encontrar su juego, y terminó en un Quimper Voley 29 de la liga francesa, que encadenaba una racha importante de derrotas y cuya llegada desencadenó un cambio positivo en la dinámica. A raíz de su buena actuación en Francia, fue fichada por el Tenerife Libby’s La Laguna donde se sumo a una irregular temporada general de la plantilla, alternando actuaciones muy brillantes, especialmente en su faceta ofensiva con una peor imagen.

La jugadora dará amplitud de plantilla, especialmente puede aportar y brindar rapidez y altura en la red al Fundación Unicaja Andalucía. Además, su velocidad en el ataque serán novedades importantes en el juego de las andaluzas, que ya tienen a jugadoras de distinto perfil en esa misma posición como Lucia Prol, Helena Orejas o Magui Frias, con lo que a priori esa posición esta muy bien cubierta.

Desde la dirección técnica nazarena se congratulan de poder contar con esta jugadora “ ha sido una buena oportunidad para ambos, Elise es una gran jugadora, con un potencial enorme que quizás no ha podido explotar aún en su paso por Europa, salvo fugazmente, ahora esperamos que en un equipo donde puede ser protagonista sea una dura competencia para nuestras receptoras. El año pasado disputamos gran parte de la primera vuelta con sólo 2 receptoras por lesión, y llegamos muy mermados al Play Off forzando a Magui Frias, con esta incorporación pretendemos dar amplitud a la plantilla pues la temporada, más con participación europea, es muy larga”.