Entradas de la Eurocopa en Sevilla: un PCR negativo o un test de antígenos para ver a España en la Cartuja

Sorpresa para los aficionados que disponen de entradas para ver algunos de los tres partidos de la Eurocopa que España disputará en el Estadio de la Cartuja de Sevilla durante este mes de junio: para acceder deberán presentar una PCR negativa de Covid o un test de antígenos. Al coste de las entradas, que van de los 50 euros a los 185, hay que sumarle por tanto un mínimo extra de 75 o 40 euros por encuentro, dependiendo de la prueba que se elija.

Esto es lo que se han encontrado en la "Guía de Eventos" de la sede de Sevilla facilitada por la UEFA una vez han adquirido los tickets, cuando la información previa referente al Covid era cuanto menos confusa: sólo aludía a que cabía la posibilidad de que se practicaran "controles de temperatura o pruebas rápidas de COVID-19", sin asegurarlo ni especificar que correrían a cuenta de los titulares de las entradas. El 31 de mayo, aunque algún medio anticipaba la medida, aún no había publicado protocolo específico. Las localidades se comenzarían a vender a las 14:00 del martes 1, con preferencia durante 24 horas para los aficionados a los que se cancelaron las localidades de Bilbao y disponibles al público en general un día después. En el correo de ese 31 de mayo se avisaba a estos compradores preferentes de que se abría el portal de venta y se remitía a un link que no informaba de estás medidas, y que aún sigue sin actualizar... Sí contenía el enlace correcto el mail de confirmación de compra.

Hay que rebuscar sin embargo en el apartado "En el estadio" para saber que cada aficionado necesitará una "pulsera Covid" complementaria a la entrada para acceder al campo, siendo fundamental presentar "un resultado negativo de la prueba PCR de Covid-19, que no tenga más de 72 horas de antigüedad a la hora del inicio del partido" o "un resultado negativo de la prueba rápida de antígenos 24 horas antes del inicio". Estas pruebas, que rondan un precio mínimo de 75 euros y 40 respectivamente, además deberán realizarse "en cualquier centro médico certificado en España o en el extranjero", siempre que el documento esté en inglés, español, alemán o francés. No hay establecimientos específicos para hacérsela, pero sí se facilita un listado de clínicas sevillanas con el fin de evitar problemas con el certificado, por lo que se presupone, sin especificarlo, que los test de antígenos de farmacia no son válidos. Además, los aficionados vacunados o los que hayan pasado la enfermedad no están exentos de esta obligación, de la que sólo se libra a los niños de entre 0 y 6 años.

La "pulsera Covid" se podrá retirar en siete puntos distribuidos por la ciudad (Puerta de Jerez, Alameda de Hércules, Área de El Cachorro Centro de Salud, Estadio La Cartuja (norte y sur), Estación de tren de Santa Justa y en el Aeropuerto de San Pablo) el día antes de los partidos (entre las 16:00 y las 21:00) y el del encuentro (entre las 09:00 y las 21:00, y las 18:00 en el caso del tercero). Allí habrá que presentar a los voluntarios de la UEFA los resultados certificados de los test, junto a la entrada y el documento de identificación (ya sea DNI o pasaporte). En la guía se insiste especialmente es que será el titular de la entrada quien tendrá que recoger la pulsera, sin excepciones, y que en caso de pérdida tendrá que acudir al mismo punto para solicitar otra, aparte de que hace falta una por partido, y por lo tanto, un test por partido. Se obliga también a tener activa en el móvil la aplicación Radar Covid del Gobierno.

La selección española, encuadrada en el Grupo E, juega con Suecia el lunes 14 de junio a las 21:00; con Polonia el sábado 19, único para el que no quedan localidades, también a las 21:00; y con Eslovaquia el miércoles 23 a las 18:00. En los tres el aforo es de un 30% del estadio y el coste de las entradas son de 185 euros (primera categoría), 125 (segunda categoría) y 50 (tercera categoría). Éstas últimas ya están agotadas para los tres. Además, la UEFA establece un protocolo de entrada por el Covid que hace que algunos aficionados tienen que entrar hasta dos horas y media antes al partido. Estos contratiempos están provocando que muchos de los seguidores de la selección estén intentado devolver sus tickets o revenderlos, algo que la UEFA no permite.