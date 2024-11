Entradas para el Países Bajos-España del adiós de Rafa Nadal: Más de 3.000 euros de media en reventa

Tras el anuncio de la retirada de Rafael Nadal en la Copa Davis, la fiebre por las entradas para asistir a la competición, especialmente a la eliminatoria de este martes entre Países Bajos y España por ser el primer duelo, se disparó. Unos 10.500 espectadores es la capacidad del pabellón para partidos de tenis, muy parecida a los encuentros del Unicaja, se gana algo al ser más corta y estrecha la pista tenistica, pero se pierde también con la inclusión de palcos.

La reventa ha funcionado bastante. Los precios oficiales estaban entre los 40 euros por eliminatoria y llegaban a los 500 en zona VIP. En el mercado negro está por las nubes. La web Apuestas-deportivas.es ha hecho un estudio para conocer cuáles son los precios actuales de las entradas restantes para los partidos de Nadal y cómo se comparan con los precios originales. Tras recopilar los precios de las entradas de todos los partidos de Copa Davis en las distintas plataformas, se calcularon los precios medios de los distintos partidos.

Se han estudiado precios de más de 1.000 entradas disponibles a través de las plataformas Viagogo y Stubhub. El precio medio de una entrada para el partido de cuartos de final de Copa Davis entre España y Holanda donde se espera la actuación de Nadal es de 3.373 euros. En comparación, el precio medio de las entradas para ver el partido de cuartos de final entre Alemania y Canadá, el día después, es de 443 euros; las entradas para ver a Nadal en cuartos de final son, por tanto, un 661,17% más caras que las entradas habituales para los cuartos de final.

Si se miran las semifinales, una entrada para el primer partido de semifinales en el que Nadal podría jugar si España vence a Países Bajos en los cuartos de final cuesta una media de 4.594 euros, mientras que el precio medio de una entrada para el segundo partido de semifinales es de 1.032. Los precios del partido de semifinales en el que podría aparecer Nadal son, por tanto, un 345,2% más altos.

El precio medio de una entrada para la final de Copa Davis donde podría aparecer Nadal si España avanza a semifinales es de 4.974 euros y, si alguien quisiera ver a Nadal en los tres posibles partidos que podría jugar tendría que gastar de media 12.941euros.

"La demanda constante de entradas para la Copa Davis 2024 subraya la influencia incomparable de Rafael Nadal en la historia del tenis. Los altos precios de las entradas reflejan el reconocimiento colectivo de que ver jugar a Nadal es mucho más que ver un partido: es una rara oportunidad de presenciar la partida de una leyenda viviente. una huella imborrable en el deporte", afirmaba en el estudio Apuestas-Deportivas.es.

A día 18 de noviembre, la entrada más barata para ver el partido de cuartos de final entre España y Países Bajosdonde jugará Nadal cuesta 400 euros en Stubhub, la entrada más barata para ver el 1º partido de semifinales donde podría aparecer Nadal cuesta 499 euros en Stubhub y la entrada más barata para ver el partido de la final en la que podría jugar Nadal cuesta 899 euros. Por otro lado, la entrada más cara para ver el partido de cuartos de final entre España y Holanda donde jugará Nadal cuesta 25.916 euros en Viagogo, la entrada más cara para ver el 1º partido de semifinales donde podría aparecer Nadal cuesta 33.207 euros y la entrada más cara para ver el partido de la final en la que podría jugar Nadal cuesta 22.900 en Stubhub.

Advertencia de la organización

La organización ha mandado un mensaje de alerta porque van proliferando casos de reventa y dice que "no se hace responsable de la validez de las entradas que no hayan sido adquiridas directamente en los puntos de venta oficiales. La reventa no autorizada de entradas es ilegal en España y está terminantemente prohibida. La organización de las finales no se hace responsable ni garantiza la autenticidad y validez de las entradas que no hayan sido adquiridas directamente en los puntos de venta oficiales. A medida que se acerca la Final 8 de la Copa Davis Málaga 2024, recordamos que la reventa no autorizada de entradas es ilegal en España y está terminantemente prohibida. Cualquier cesión o reventa de entradas vulnera las condiciones de venta de entradas", señalaba en un comunicado: "Cualquier entrada alterada, rota o que muestre signos de haber sido adquirida por canales no oficiales, cedida o revendida dará derecho a la Organización a denegar el acceso al recinto a su portador. Es responsabilidad de cada portador de una entrada cumplir con esta normativa y evitar la compra de entradas a fuentes no autorizadas o la reventa de entradas. Nos comprometemos a proporcionar una experiencia de compra de entradas segura y justa. Nuestro equipo supervisará la actividad de venta de entradas para evitar la reventa no autorizada. Asegúrese de no enviar las entradas a terceros para evitar duplicados. ¡Gracias por ayudarnos a mantener una experiencia positiva en el evento!".