El erre que erre de la Federación Española de Remo

Las federaciones se renuevan en cada ciclo olímpico y a pesar de que los Juegos de Tokio se retrasaron un año la celebración de elecciones es obligado. Desde hace tiempo se leen noticias sobre los procesos iniciados, ay algunos ya concluidos, de muchos de estos organismos nacionales, pero la Federación Española de Remo (FER) sigue erre que erre y no se da por aludida.

Los actuales gestores de la FER, el secretario General, Pedro Márquez, y la presidenta, Asunción Loriente Pérez, se resisten a convocar elecciones y siguen dilatando el proceso previo, a pesar de los avisos del Consejo Superior de Deportes, lo que está motivando las denuncias de los sectores del remo no afines a la espera del sufragio. De hecho, la actual directiva debería estar en funciones y no tiene sensación de querer abandonar este bote.

A esas elecciones quisiera concurrir el sevillano Javier Cáceres, presidente de la Federación Andaluza de Remo y miembro de la asamblea de la FER, que espera a que se abra el plazo de presentación de candidaturas para poder formalizar la suya y dar un giro a una Federación a la deriva desde hace unos años, hasta el punto de presentar una demanda contra el hispalense Antonio Guzmán, ex remero internacional.

Denuncian movimientos de la FER con un "marcado y descarado propósito electoral"

Cáceres quiere dar un paso adelante, pero no lo dejan. Es por ello que mandó un escrito al CSD para dar a conocer "las maniobras dilatorias y manifiestamente contrarias al ordenamiento jurídico que por parte de los actuales gestores de la FER de no convocar las elecciones en este año 2020", Y es que pese al reciente requerimiento efectuado por el CSD, la FER respondió con una convocatoria de Asamblea General Extraordinaria para el próximo 3 de noviembre, "en la que pretende aprobar -tal como ya intentó en la asamblea celebrada el 13 de septiembre del corriente- una reforma de los estatutos federativos y la creación de delegaciones territoriales, con un marcado y descarado propósito electoral", denuncia. Con todo, el tiempo se agota y no parece posible ya que se convoquen elecciones para este 2020, pues los plazos de los pasos previos lo hace inviable.

Además, la FER pretende introducir en esa asamblea nuevas especialidades como el remo en sala, remo tradicional, remo paralímpico, remo inclusivo, remo de ocio y máster "que diluirían y disminuirían la representación de las especialidades hasta ahora existentes en favor de unas especialidades nuevas, cuyos practicantes sólo conocen los gestores de la FER y cuyo censo electoral es desconocido, lo que supone una vez más realizar reformas normativas antes de la convocatoria de elecciones para acomodarlas a intereses particulares y condicionar su resultado", insiste Cáceres.

Asimismo, la creación de seis nuevas delegaciones territoriales de la FER, cuyos delegados nombra ésta y son miembros natos de la Asamblea General antes de la convocatoria del proceso electoral "no admite comentarios por obvios", apunta el presidente de la FER a propósito de esta maniobra, por lo que cree por todo ello Cáceres que la Federación "está dando prioridad absoluta a otros trámites estatutarios para crear el marco normativo electoralmente más propicio a los actuales gestores", y "no se puede justificar ni la demora en la convocatoria de las elecciones, ni el incumplimiento de la ley y los requerimientos del CSD".

Lo tiene claro Cáceres, para quien la FER está "demorando la convocatoria de elecciones hasta garantizarse un censo, un número de miembros natos y unas condiciones electorales que les resulten favorables a los actuales gestores". Por ello, el directivo insta al CSD a remitir el escrito al Tribunal Administrativo del Deporte para que incoe "denuncia contra la actual presidenta de la FER por la presunta comisión de una infracción disciplinaria muy grave de los directivos, tipificada en el Art. 15 a) del Real Decreto 1591/1992, de 23 de diciembre, sobre Disciplina Deportiva, en relación con lo dispuesto en la Disposición Adicional Cuarta de la Orden ECD/2764/2015, de 18 de diciembre, por la que se regulan los procesos electorales en las federaciones deportivas españolas", así como" dejar sin efecto la convocatoria de Asamblea General Extraordinaria del próximo 3 de noviembre y requerir a la FER para que en el improrrogable plazo de cinco días inicie los trámites para la convocatoria de elecciones".