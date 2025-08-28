España arranca el Eurobásket con una dolorosa derrota ante Georgia (83-69)

La selección española de baloncesto, vigente campeona de Europa, no pudo comenzar con una victoria en su debut ante Georgia (83-69) en el Eurobasket 2025, este miércoles en Limasol (Chipre), en su choque correspondiente al grupo C. El equipo de Sergio Scariolo, que se despedirá cuando acabe este torneo, no tiene ahora margen de error en su grupo si quiere acceder a los octavos de final. El sábado juega ante Bosnia (20:30), a la que debe ganar. Su grupo lo completan la cenicienta Chipre y los cocos Grecia e Italia.

La Familia perdió con claridad y fue por detrás durante prácticamente todo el partido, sufriendo para frenar a los hombres grandes de Georgia, como Goga Bitadze o Sandro Mamukelashvili, que fue el mejor del encuentro con 19 puntos, 7 rebotes, 6 asistencias y 24 de valoración.

A España le costó entrar al partido. Tras tres ataques errando el lanzamiento, dos de ellos desde el triple, cambió de guion en ataque y aprovechó la calidad interior de Willy Hernangómez y Santi Aldama. Georgia apostó por un quinteto alto, con Sandro Mamukelashvili ejerciendo de '3' y una pareja de pívots formada por Shengelia, ya recuperado, y Goga Bitadze.

Los georgianos hicieron daño en situaciones de bloqueo directo gracias a sus hombres interiores, muy agresivos, terminando acciones cerca de la pintura. Incapaz de ajustar en defensa y tras cuatro pérdidas en la ofensiva -seis en total en este cuarto-, Scariolo se vio obligado a parar el duelo a mitad de cuarto con 13-6 en contra y reclamó más agresividad a los suyos en las en las situaciones de mano a mano de Georgia.

Aún con problemas para frenar al exbaskonista Kamar Baldwin y a Mamukelashvili, España pasó del 19-9 (min.7) al 20-17 al final de los primeros diez minutos, con ocho puntos procedentes de la segunda unidad.

En otro inicio trastabillado en el segundo cuarto, 'La Familia' volvió a chocarse contra el muro del equipo georgiano, que cerraba bien la zona e impedía cualquier intento de canasta fácil en el ataque estático. Sin embargo, no descuidó su tarea atrás y empató a 22 (min.14) tras un triple de De Larrea.

El empleo de tres jugadores con capacidad para generar al poste dio rédito a Georgia, que, a pesar de sumar personales en el casillero de España, vio cómo la selección se ponía por delante por primera vez en el partido (32-33) a falta de un minuto para el descanso.

Cinco puntos consecutivos de los de Aleksandar Dzikic, con un gran Sanadze, autor de 11, volvieron a dejar a los suyos por delante al final de la primera mitad (37-35), que acabó con Brizuela ejerciendo de base y anotando una 'bomba' sobre la bocina.

Lejos de reencontrarse tras la reanudación, la selección española encajó un parcial de 5-0, encadenando tres ataques consecutivos sin encontrar la efectividad desde el 6,75 y mostrando muy pocas ideas para desarbolar la resistencia del equipo georgiano, que no era tan consistente en ataque.

Varias buenas defensas propiciaron canastas fáciles para España que, unido a una mejor versión de Aldama, fueron el argumento perfecto para no dejar de creer (46-44, min.25). En solo un minuto y medio, Georgia sumó un nuevo parcial, esta vez de 7-0, para volver a imponerse (53-44).

'La Familia' comenzó a perder la lucha por el rebote -35 a 22- y se dejó valiosos puntos desde la línea de tiros libres, lo que propició un marcador de 57-49 a falta de los últimos diez minutos.

Cinco puntos seguidos de Juancho Hernangómez, triple incluido, y una gran penetración de López-Arostegui obligaron a Dzikic a parar el partido a falta de 8:09 minutos con 61-56 todavía a su favor. Cuando más lo necesitaba Georgia, volvió a emerger la figura de Mamukelashvili, que mantenía a los suyos con acciones ofensivas de mucha calidad (67-58, min.35).

España se ahogó tratando de remontar desde el triple y descuidó el trabajo atrás, con un Bitadze que tomó el testigo de Mamukelashvili, el mejor con 19 puntos, 7 rebotes, 6 asistencias y 24 de valoración, en una Georgia que no se apiadó en los minutos finales y terminó el choque con un contundente 83-68.