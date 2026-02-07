Las espectaculares fotos del descenso masculino en los Juegos Olímpicos de invierno

El suizo Franjo von Allmen -vigente campeón mundial de la disciplina- se convirtió este sábado en el primer campeón olímpico de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina d'Ampezzo (Italia) al ganar el descenso, la prueba reina del esquí alpino, disputado en la estación de Bormio.

Von Allmen, de 24 años, ganó la primera medalla de oro de la XXV edición de los Juegos Olímpicos de invierno al cubrir la pista Stelvio de Bormio, de 3.442 metros -con salida a 2.268 metros de altitud y un desnivel de 1.023-, en un tiempo de un minuto, 51 segundos y 61 centésimas: veinte menos que el italiano Giovanni Franzoni, que fue segundo; y con una ventaja de medio segundo exacto sobre Dominik Paris, compatriota del anterior, que capturó el bronce.

Von Allmen sucede en el historial olímpico de esta disciplina a su compatriota Beat Feuz -ya retirado-, oro en descenso hace cuatro años, en los Juegos de Pekín.